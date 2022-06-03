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Минсельхоз расширил список направлений льготного краткосрочного кредитования АПК

Это должно помочь перекрыть текущие разрывы ликвидности

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Теперь можно взять льготный кредит на покупку упаковки
Е. Разумный
Теперь можно взять льготный кредит на покупку упаковки
Е. Разумный

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минсельхоза, который вводит новые направления использования льготных краткосрочных кредитов. Согласно документу, сельхозпроизводители (кроме ЛПХ и сельхозкооперативов) могут использовать такие кредиты по договорам с 1 мая 2022 года до 31 декабря 2022 года на срок до года. 

Средства можно вложить в приобретение упаковки, а также материалов для упаковки и фасовки молока (кроме сырого) и молочной продукции; мясной продукции, включая мясо (в том числе мясо птицы) и охлажденные и замороженные пищевые субпродукты. Также мера коснется покупки упаковки и материалов для нее для полуфабрикатов, готовых и консервированных продуктов, колбасных изделий и аналогичных пищевых продуктов из мяса и мяса птицы; хлебобулочных изделий. 

Льготные краткосрочные кредиты также распространены на закупку сельхозживотных и птицы, их мяса, прочих продуктов убоя для производства мясной продукции, включая мясо и пищевые охлажденные и замороженные субпродукты, полуфабрикаты, готовые и консервированные продукты, колбасные изделия и аналогичные пищевые продукты из мяса и мяса птицы. 

Исключением является закупка организациями и индивидуальными предпринимателями этой продукции у своих дочерних и зависимых обществ и аффилированных лиц для дальнейшей переработки. Также сельхозтоваропроизводители могут потратить кредитные средства на закупку картофеля, овощей открытого грунта, молока сырого, мяса (кроме мяса свиней) у людей, ведущих личные подсобные хозяйства.

Управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев пояснил «Агроинвестору», что назначение у льготных краткосрочных кредитов только одно — перекрыть текущие разрывы ликвидности. «Сложности с этим сейчас есть, поэтому расширение направлений — полезная и нужна мера, хотя и временная. Сейчас есть трудности, связанные с упаковкой, компании должны формировать повышенные запасы. Чтобы их профинансировать, государство пошло навстречу и дало льготные кредиты. Так предприятия смогут замораживать не свои деньги», — сказал Груздев.

В апреле гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец говорил «Агроинвестору», что, по его мнению, льготное кредитование — лучшая мера поддержки для отрасли, поэтому она должна оставаться основной, и ее нужно увеличить. Согласно обновленному плану льготного кредитования, утвержденному Минсельхозом, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов — как новых, так и полученных ранее — предполагается направить почти 66,5 млрд руб.

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Екатерина Шокурова 

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