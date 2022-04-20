Минсельхоз обновил план льготного кредитования АПК

Общий объем субсидий на льготный кредиты превышает 130 млрд рублей М. Стулов

Минсельхоз опубликовал обновленный план льготного кредитования АПК. Изменения связаны со снижением ключевой ставки Центробанка с 20% до 17% и пока не учитывают дополнительного объема средств федерального бюджета, которые должны выделить отрасли. О предстоящих корректировках ранее говорила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Общий объем субсидий сохранен на прежнем уровне — 130,4 млрд руб., в том числе на новые краткосрочные кредиты предполагается направить 38,4 млрд руб. (в плане, датированном 31 марта, было 35,4 млрд руб.), на субсидирование новых инвестиционных кредитов — 3 млрд руб., как и в предыдущем плане.



Ранее стало известно, что правительство планирует увеличить льготное кредитование весенних полевых работ на 60 млрд руб., об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил в Совете Федерации. «Для проведения весенних полевых работ принято решение предоставить льготные кредиты сельскохозяйственным предприятиям в объеме до 158 млрд руб. Планируется этот объем увеличить еще на 60 млрд руб.», — заявлял Белоусов.



В начале апреля президент Владимир Путин поддержал предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд руб. на агросектор. Отмечалось, что прежде всего средства будут направлены на субсидирование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для отрасли. В марте Минсельхоз предлагал увеличить финансирование АПК на 242 млрд руб. в связи со сложной геополитической обстановкой, в том числе дополнительная потребность в субсидиях на льготные кредиты оценивалась на уровне 173,7 млрд руб.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, для льготного кредитования выделены существенные суммы. «Для текущего покрытия ликвидности их должно хватить. Если говорить о долгосрочных прогнозах, то все будет зависеть от развития экономической ситуации в стране, а также от санкционного давления», — считает эксперт.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что у компании есть льготный краткосрочный кредит. «Мы подали заявление о его пролонгировании. Также мы подали заявку на льготный кредит на приобретение техники, его рассмотрели положительно», — уточнил Неженец.



Он считает, что льготное кредитование — лучшая мера поддержки для отрасли, поэтому она должна оставаться основной, и ее надо увеличить. «Коммерческие кредиты, которые у нас тоже есть, даются по высокой ставке, которую можно назвать запретительной. Поэтому увеличение субсидий на льготные кредиты было бы очень полезным, — уверен Неженец. — Также я считаю, что очень важной мерой поддержки аграриев стала бы отмена экспортной пошлины на пшеницу: у сельского хозяйства не должны забирать деньги, тем более в такой сложной ситуации».

