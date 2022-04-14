Минсельхоз: АПК переориентировался на работу в новых условиях

Агросектор сможет привлечь дополнительно 60 млрд руб. льготных кредитов из-за снижения ключевой ставки ЦБ Е. Разумный

Российский АПК смог построить работу в новых условиях и переориентироваться, паники в отрасли нет, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову. По ее мнению, сельхозпроизводители — самые оптимистичные из всех отраслей. «Сектор АПК очень быстро нашел, как и что заменить, и максимально сосредоточились не на том, чтобы приходить и говорить, что все плохо, а именно на просьбах о точечной поддержке. И мы максимально им помогали, не мешали, и они сами очень много сделали и переориентировали свои производства», — сказала замминистра. В частности, по словам Фастовой, некоторые производители уже перешли с импортной техники на российские аналоги.



Замминистра добавила, что агросектор сможет привлечь дополнительно 60 млрд руб. льготных кредитов из-за снижения ключевой ставки ЦБ с 20% до 17% годовых. «Когда Центробанк объявил ставку в 17%, мы сразу же пересчитали. И мы понимаем, что на эти деньги, которые нам уже президент озвучил, и которые выделяют нам до конца года, мы сможем больше выдать кредитов, — цитирует ТАСС Фастову. — Мы как раз вчера собирали банки и наши регионы и сказали, что в понедельник мы им пересмотрим лимиты, потому что если мы считали лимиты исходя из ставки в 20%, то они могли получить порядка 300 млрд руб., а теперь мы понимаем, что это будет не 300 млрд, а 360 млрд руб.».



Ранее правительство выделило 26 млрд руб. на льготное кредитование системообразующих предприятий отрасли. В России сейчас насчитывается 122 таких компании, а с учетом зависимых и дочерних обществ число системообразующих предприятий составляет около 2 тыс. На сегодняшний день Минсельхоз одобрил им половину кредитов на общую сумму 12,3 млрд руб., сказала Фастова.



Она также отметила, что объем финансирования части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК (CAPEX) составляет 8,3 млрд руб. Фастова подчеркнула, что Минсельхоз не планирует полностью отказываться от этой меры господдержки, хотя ранее такие планы озвучивались. Однако возмещение капзатрат хорошо стимулирует отрасль, благодаря этой мере удалось развить тепличный сектор и почти обеспечить себя огурцами и томатами, обратила внимание Фастова. «Мы еще в том году сказали, что продлеваем этот вид поддержки, и если до этого Минфин был категорически против, то сейчас у нас есть диалог. На этот год мы оставили все эти виды поддержки», — добавила замминистра.

