Правительство увеличит льготное кредитование полевых работ

К 11 апреля текущий остаток субсидий по краткосрочным кредитам составил 4,76 млрд рублей «ГК Агро-Белогорье»

Правительство планирует увеличить льготное кредитование весенних полевых работ на 60 млрд руб., об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс». «Для проведения весенних полевых работ принято решение предоставить льготные кредиты сельскохозяйственным предприятиям в объеме до 158 млрд руб. Планируется этот объем увеличить еще на 60 млрд руб.», — цитирует Белоусова агентство.



Накануне стало известно, что бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке российского агросектора, разработанные вместе с участниками рынка. В числе предложений — увеличение объема субсидирования льготных кредитов. Также предлагается расширить лимит краткосрочного кредитования до 1,5 млрд руб. на одного заемщика либо привязать лимиты к производственным показателям: к поголовью молочного скота (100 тыс. руб. на голову) и площадям возделываемых земель (50 тыс. руб./га). Кроме того, бизнес-омбудсмен предложил повысить лимит льготного кредитования системообразующих компаний сельского хозяйства до 10 млрд руб.



Президент Владимир Путин ранее поддержал предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд руб. на агросектор. Отмечалось, что прежде всего средства будут направлены на субсидирование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для отрасли. В марте Минсельхоз предлагал увеличить финансирование АПК на 242 млрд руб. в связи со сложной геополитической обстановкой, в том числе дополнительная потребность в субсидиях на льготные кредиты оценивалась на уровне 173,7 млрд руб.



По состоянию на 6 апреля общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 254,1 млрд руб. Это на 23,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, оценил Минсельхоз.

Согласно плану льготного кредитования, размещенному на сайте Минсельхоза и датированному 31 марта, на субсидирование новых льготных краткосрочных кредитов в этом году предусмотрено 35,4 млрд руб., инвестиционных — 3 млрд руб. В целом, с учетом ранее принятых к субсидированию кредитов, предусмотрено 58,4 млрд руб. и почти 72 млрд руб. соответственно. К 11 апреля текущий остаток субсидий по краткосрочным кредитам составил 4,76 млрд руб., по инвестиционным — 195,5 млн руб.



Среди других антикризисных предложений Титова по поддержке АПК — обнуление ввозных таможенных пошлин на запчасти к импортной сельхозтехнике, которые не производятся в России, а также упрощение ввоза и сертификации техники из Китая и Индии, если ее аналоги не выпускаются в нашей стране, льготное оборотное кредитование для поставщиков импортной сельхозтехники, упрощение сертификации семян, а также обнуление ввозных пошлин на импортные семена. Кроме того, бизнес-омбудсмен предлагает распространить мораторий на проверки сельхозпредприятий не только на категорию МСП, но и на крупный бизнес.



«Несмотря на то, что агропром — одна из наиболее сильных наших отраслей, расширять ее поддержку необходимо, — уверен Титов (цитата по сайту бизнес-омбудсмена). — Вся импортная составляющая подорожала очень сильно, на это обстоятельство накладываются проблемы с логистикой, требования полной предоплаты для импорта и задержки в оплате продукции, поставленной на экспорт».

