Финансирование АПК предложили увеличить на 242 млрд рублей

Больше всего дополнительных средств может быть направлено на субсидирование льготных кредитов З. Милявская

Заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам предложил увеличить финансирование отечественного АПК на 242 млрд руб., пишет «Парламентская газета». По словам Лебедева, это стало необходимым в связи со сложной геополитической обстановкой.



Лебедев отметил, что увеличение финансирования ожидается по ряду направлений. Речь идет о льготном кредитовании, включая субсидирование процентной ставки по ранее взятым кредитам, а также кредитах на предстоящую посевную. По словам замглавы Минсельхоза, на эти цели дополнительно может потребоваться 173,7 млрд руб. На программу комплексного развития сельских территорий может быть дополнительно выделено 17,7 млрд руб., на закупку новой сельхозтехники — 12 млрд руб., на закупку кормов в молочном животноводстве — 10,5 млрд руб., на субсидирование покупки минеральных удобрений — 2 млрд руб. По словам Лебедева, вероятность, что эти суммы будут выделены, высокая, документ сейчас находится на согласовании в правительстве.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что самая острая тема сейчас — льготное кредитование. По мнению эксперта, ситуация в секторе АПК сейчас менее негативная, чем в других отраслях, однако все равно наблюдается масса проблем.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что самое важное для агросектора — это отмена экспортной пошлины. «Это важнее, чем дополнительное финансирование. Хорошей мерой также является льготный лизинг техники. В целом меры, которые сейчас применяются, носят ограниченный характер. Я не вижу здесь какой-то целостной программы, серьезной поддержки АПК. Эти шаги не позволят инвестировать», — сказал Неженец.



Он также отметил, что на данный момент нет никакой ясности по продажам продукции. «Как будут осуществляться продажи зерна, с кем будут заключены договоры, на каком уровне остановится рост курса доллара — все это неизвестно. Мы по текущим ценам не готовы покупать технику даже у тех зарубежных компаний, которые готовы торговать с нами», — рассказал Неженец. Кроме того, по его словам, на данный момент волнуются аграрии, которые в прошлом году не смогли закупить пестициды и семена. «Те, кто купил все в прошлом году, будет спокоен до лета, когда начнется продажа зерна и подготовка к осеннему севу. Сейчас мы уже думаем о 2023 годе, и для меня важны семена сахарной свеклы. Семена других агрокультур мы сможем заменить российскими, а вот семена свеклы мы не заменим», — говорит Неженец. Он также добавил, что «Прогресс» обеспечен всем необходимым до осени.



Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерий Нагель тоже уверен, что экспортную пошлину необходимо отменить, в частности, на вывоз масличных в Китай. «Мы сейчас не знаем, как будем заключать договоры с российскими покупателями, потому что на данный момент они вообще полностью отменили закупки рапса, потому что те, с кем мы работали, поставляют рапсовое масло на Запад», — рассказал «Агроинвестору» Нагель.



То, что на субсидирование кредитов выделяют дополнительные средства — очень хорошо, продолжает он. «Но, к сожалению, для нас это не актуально, потому что у нас долг реструктурирован банками, и кредиты были по коммерческой ставке. Сейчас у нас ставка вырастет до 28%. Нужно, чтобы на все кредиты для агросектора ставка была субсидирована», — подчеркнул Нагель. В целом, по его мнению, сейчас ситуация в АПК должна выглядеть более позитивно, чем в других отраслях.

