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Аналитика

Правительство выделит еще 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов

Аграрии смогут привлечь на посевную более 150 млрд рублей заемных средств

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Важно обеспечить аграриев всем необходимым для успешного проведения посевной
Pixabay
Важно обеспечить аграриев всем необходимым для успешного проведения посевной
Pixabay

Правительство выделит дополнительно 25 млрд руб. на субсидирование льготных краткосрочных кредитов сельхозпроизводителям. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал на заседании правительства. «Благодаря такому финансированию сельхозпроизводители смогут в текущем году привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 млрд руб.», — оценил он (цитата по стенограмме на сайте кабмина).

«В ряде регионов — в Южном федеральном округе, на Северном Кавказе — уже начались весенние полевые работы. Важно, чтобы посевная кампания прошла без сбоев», — подчеркнул Мишустин. Он напомнил, что ранее на субсидирование льготных краткосрочных кредитов было выделено свыше 10 млрд руб., однако «потребности отрасли существенно больше, в том числе из-за внешнего давления на нашу страну». Также растет спрос на продовольствие и сельхозсырье на мировых рынках, и в этих условиях нужно обеспечить аграриев всем необходимым для успешного проведения посевной, сказал глава правительства.

План льготного кредитования на этот год предусматривал выделение 28,5 млрд руб. субсидий по краткосрочным кредитам, в том числе 10,4 млрд руб. — по новым. Ранее правительство приняло решение направить еще 5 млрд руб., чтобы просубсидировать более 8 тыс. ранее выданных кредитов в АПК. Чуть позже Минсельхоз внес в правительство предложение о дополнительном выделении 25 млрд руб., чтобы увеличить первоначальный лимит на новые льготные кредиты более чем в два раза.

Также в ходе заседания Мишустин отметил, что кроме заботы о будущем урожае необходимо поддерживать баланс цен на продукты питания. «Для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей, социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия», — сказал он. Правительство выделит 2,5 млрд руб. на компенсацию части затрат, которые понесли предприятия, на производство хлеба и хлебобулочных изделий.

Татьяна Кулистикова 

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