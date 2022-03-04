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Аналитика

Субсидии по льготным краткосрочным кредитам увеличены до 100% ключевой ставки ЦБ

Ставка для заемщиков не должна превышать 5% годовых

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Аграрии могут рассчитывать на кредитные каникулы
А. Гордеев
Аграрии могут рассчитывать на кредитные каникулы
А. Гордеев

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому размер субсидирования ставки по краткосрочным кредитам для агросектора, выданным после 15 февраля 2022 года, увеличится до 100% ключевой ставки ЦБ. «Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заемщиков останется прежней — до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях», — говорится в пояснении на сайте правительства.

Кроме того, постановление правительства предусматривает право отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в этом году, предусмотрена возможность пролонгации кредита на один год. «Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку», — считает правительство.

Минсельхоз, разработавший проект постановления правительства, отмечал, что резкий рост ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20% кратно увеличил потребность в средствах федерального бюджета на обслуживание принятых ранее обязательств, ограничивая тем самым привлечение новых льготных кредитов. Коммерческие ставки банков по кредитам, в том числе на проведение посевной кампании, в среднем увеличились 22-24% годовых. Увеличение уровня субсидирования по льготным кредитам с 70% до 100% ставки ЦБ необходимо для проведения весенних полевых работ в штатном режиме, поясняло агроведомство.

План льготного кредитования на этот год предусматривал выделение 28,5 млрд руб. субсидий по краткосрочным кредитам, в том числе 10,4 млрд руб. — по новым. На днях правительство приняло решение направить еще 5 млрд руб., чтобы просубсидировать более 8 тыс. ранее выданных кредитов в АПК. Минсельхоз внес в правительство предложение о дополнительном выделении 25 млрд руб. на льготные кредиты в АПК. Это позволит увеличить первоначальный лимит на новые льготные кредиты более чем в два раза, сообщило ведомство.

Татьяна Кулистикова 

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