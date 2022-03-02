Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки АПК

Кредитование аграрного сектора будет осуществляться по ставке не выше 5% Д. Абрамов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки российского АПК, которые будут способствовать повышению уровня продовольственной безопасности страны, сообщила пресс-служба правительства. Этот вопрос глава кабмина обсудил на совещании со своими заместителями. Там он обратил внимание на важность поддержки передовых разработок в агросекторе и необходимость наращивать научный и технологический потенциал в этой сфере.



Мишустин сказал, что агробизнес, который участвует в реализации комплексных научно-технических проектов, может претендовать на получение специальных грантов. В текущем году на эти цели предусмотрено более 1 млрд руб. Он добавил, что подписано постановление правительства, расширяющее перечень направлений для получения таких грантов.



Теперь гранты из федерального бюджета смогут получить сельхозпроизводители, реализующие проекты в сферах производства кормов и кормовых добавок для животных, развития селекции и семеноводства масличных культур, улучшения генетики крупного рогатого скота мясных пород и развития виноградарства. «Для того, чтобы претендовать на получение гранта по четырем новым направлениям, производитель должен работать в рамках комплексного научно-технического проекта (КНТП) в агропромышленном комплексе», — говорится в сообщении правительства.



На средства гранта можно будет приобрести материалы и оборудование для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также различную сельскохозяйственную технику, уточнил Мишустин. Отмечается, что субсидии позволят сельхозпроизводителям внедрять конкурентоспособные отечественные технологии и снизить зависимость от зарубежных аналогов. «В числе ожидаемых результатов — создание новых отечественных сортов семян масличных культур, улучшенных пород крупного рогатого скота, а также разработка и производство новейших кормовых добавок для животных», — приводит пресс-служба камина слова Мишустина.



Также в течение этой недели правительство выделит дополнительные средства на льготное кредитование сезонных полевых работ. Прогнозируемый объем кредитования может составить до 300 млрд руб., сообщает портал Milknews. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов пояснил «Агроинвестору», что 300 млрд руб. — это объем кредитов, который банки смогут направить на краткосрочное кредитование по ставке 5%. «Эта сумма близка к традиционным ежегодным объемам кредитования, но объем субсидии банкам будет в разы больше из-за роста ключевой ставки», — добавил он. 28 февраля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.



Ранее в Минсельхозе состоялась встреча с крупнейшими банками и отраслевыми союзами, посвященная ситуации в банковском секторе и кредитованию АПК. Кредитование аграрного сектора будет осуществляться по ставке не выше 5%. Также будет возможна пролонгация действующих льготных краткосрочных кредитов на срок до 12 месяцев с сохранением ставки до 5%.



Сейчас планом льготного кредитования агросектора на 2022 год предусмотрен объем субсидий в размере 28,5 млрд руб. по краткосрочным кредитам и 71,9 млрд руб. — по инвестиционным. В том числе на новые краткосрочные кредиты, планируемые к выдаче в текущем году, предполагается направить 10,4 млрд руб. и 3 млрд руб. — на инвестиционные. Однако Минсельхоз сообщал, что прорабатывает возможность выделения дополнительных средств на льготное кредитование АПК.

