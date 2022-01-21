Минсельхоз снова предложил изменить условия льготного кредитования

В этом году на субсидирование льготных кредитов предполагается направить более 100 млрд рублей М. Стулов

Минсельхоз разместил на портале проектов нормативных правовых актов обновленное предложение по изменению условий льготного кредитования сельского хозяйства. Согласно проекту постановления правительства, по кредитным договорам, заключенным в 2017 и 2018 годах, сохранится субсидирование в размере 100% ключевой ставки ЦБ. По кредитам, полученным с 1 января 2019 года по 31 августа 2021го, будет субсидироваться 90% ключевой ставки, по договорам, которые пришлись на период с 1 сентября 2021 года по 14 февраля 2022-го — 80%. Субсидирование кредитов, которые будут выданы с 15 февраля этого года, предлагается уменьшить до 70% ключевой ставки.



Ранее ведомство хотело снизить размер субсидий до 70% ключевой ставки ЦБ по всем льготным кредитам. Кроме того, предыдущий законопроект предполагал повышение максимальной ставки по льготным кредитам с 5% до 7%. В обновленном документе этого пункта нет.



Аргументы ведомства в пользу снижения субсидирования остались прежними: ограниченность ресурсов федерального бюджета, рост ключевой ставки Банка России до 8,5% годовых, а также принятое решение о пролонгации ранее заключенных льготных инвестиционных кредитов. Также министерство обращает внимание, что нужно сохранить достигнутое в 2021 году количество заемщиков, получивших льготные кредиты.



Реакция бизнес-сообщества на предыдущий законопроект была негативной. Отраслевые объединения обращались к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой не менять условия субсидирования льготных инвестиционных кредитов для АПК. Авторы обращений предупредили, что в условиях увеличения расходов на корма, ветеринарные препараты и энергоресурсы удорожание кредитных средств приведет к снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Участники общественного обсуждения проекта отмечали, что льготное кредитование является одной из наиболее эффективных мер государственной поддержки отрасли и предлагали вместо снижения субсидирования увеличить его до 100% ключевой ставки ЦБ. По результатам обсуждений Минсельхоз принял решение доработать документ.



В 2021 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено 291 млрд руб. Закон о федеральном бюджете на 2022 год предполагает выделение отрасли 285 млрд руб. На субсидирование льготных кредитов в прошлом году было предусмотрено около 80 млрд руб., в декабре правительство приняло решение выделить дополнительно свыше 9,5 млрд руб.



Согласно плану льготного кредитования, в 2022 году на субсидирование льготных краткосрочных кредитов предусмотрено 19,6 млрд руб., инвестиционных — свыше 80,8 млрд руб. При этом на новые льготные кредиты, планируемые к выдаче в 2022 году, предполагается направить лишь 1,56 млрд руб. и 439,4 млн руб. соответственно. Остальная сумма пойдет на обеспечение принятых ранее к субсидированию льготных кредитов.

