Отраслевые объединения просят Минсельхоз не снижать объемы субсидирования кредитов

В первую очередь могут пострадать сектора с длинным инвестиционным циклом М. Стулов

Руководители Национальной мясной ассоциации (НМА), Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), Национального союза птицеводов (НСП), Национального союза свиноводов (НСС) и Росптицесоюза попросили главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева не менять условия субсидирования льготных инвестиционных кредитов для АПК. Соответствующие письма были направлены в начале января, пишет «Коммерсантъ» . Копия обращения НАПИ есть в распоряжении «Агроинвестора».



Минсельхоз 29 декабря 2021 года опубликовал проект постановления, которое предусматривает уменьшение субсидирования процентной ставки по льготным кредитам до 70% размера ключевой ставки ЦБ. Сейчас субсидируется 80-100% ставки в зависимости от времени подписания договора. Также предлагается повысить предельную ставку для льготных кредитов с 5% до 7%. В пояснительной записке к документу говорится, что изменения нужны для сохранения числа заемщиков на фоне ограниченного объема бюджетных средств на поддержку АПК, а также в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 8,5% годовых.



Авторы обращений предупреждают, что в условиях увеличения расходов на корма, ветеринарные препараты и энергоресурсы удорожание кредитных средств приведет к снижению инвестиционной привлекательности отрасли. В письме НАПИ отмечается, что за 2021 год себестоимость производства мяса индейки выросла более чем на 20% при среднем повышении цен на 10%, что уже привело к заметному ухудшению состояния предприятий и увеличению сроков окупаемости проектов.



Специалисты НАПИ считают, что реализация новой меры приведет к увеличению периода окупаемости проектов некоторых компаний на несколько лет, а ряд предприятий может привести к банкротству из-за кассового разрыва, не предусмотренного бизнес-планами, одобренными кредитными организациями. Изменение финансовой модели окупаемости будущих проектов приведет к снижению инвестиционной привлекательности не только индейководства, но и сельского хозяйства в целом, говорится в письме.



Поступившие обращения находятся на рассмотрении, а проект постановления пока проходит общественное обсуждение, уточняет Минсельхоз. Ведомство отмечает, что для сельхозпроизводителей сохраняются одни из лучших условий кредитования в российской экономике, а изменения не приведут к оттоку инвестиций или сокращению темпов роста в отраслях АПК.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что компания реализует несколько крупных долгосрочных инвестпроектов с привлечением льготного кредитования по программе Минсельхоза, в рамках которой компенсируется от 90% до 100% ключевой ставки ЦБ. В случае уменьшения субсидирования ключевой ставки, по его словам, банки понесут дополнительную финансовую нагрузку, которая в итоге может быть переложена на заемщиков и возникнет необходимость заплатить большую сумму процентов по кредитам. В случае другого варианта развития событий банки, не готовые нести издержки, могут отказаться от участия в программе льготного кредитования Минсельхоза.



В условиях тенденции роста ключевой ставки, которая в течение 2021 года была повышена с 4,25% до 8,5%, у многих сельхозпроизводителей возникают существенные риски удорожания инвестиционного финансирования по уже реализуемым проектам, продолжает Недужко. По его мнению, подобные изменения негативно сказываются на инвестиционной активности в сельском хозяйстве. «Учитывая, что в 2021—2022 годах агрохолдинг «Степь» и другие аграрии уже столкнулись с существенным увеличением себестоимости производства, дополнительная процентная нагрузка приведет к ухудшению ситуации в отрасли», — считает он.



«Я согласен, что инициатива может оказать негативное влияние на сектор АПК. Причина не только в более высокой ставке и увеличении сроков окупаемости проектов, но и в политике государства по регулированию цен, — сказал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Когда невозможно окупить своими продажами растущие издержки, а процентные выплаты увеличатся, это сужает возможность инвестирования, потому что это взаимосвязанные вещи». По словам Корбута, это приводит к тому, что «лезвия ножниц между ростом затрат, в том числе и процентных выплат, и возможностями получения доходов при регулировании цен сужаются».



По его оценке, в первую очередь пострадают те сектора АПК, которые наиболее зависимы от государственных инвестиций и имеют очень длинный инвестиционный цикл, в первую очередь, это животноводство. «Я думаю, что Минсельхоз давно услышал просьбы бизнеса об отмене инициативы, однако она является реакцией на общеэкономические и макроэкономические изменения в стране. Дополнительных денег для субсидирования этой разницы ставок у Минсельхоза нет, а она будет резко возрастать при увеличении ставки рефинансирования», — сказал Корбут.



В 2021 году на субсидирование льготных кредитов было предусмотрено около 80 млрд руб., в декабре правительство приняло решение выделить на эти цели еще более 9,5 млрд руб. В целом на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства в прошлом году было направлено 291 млрд руб., в этом году запланировано 285 млрд руб.

