Минсельхоз отказался менять правила льготного кредитования

Участники рынка просят не снижать, а увеличить господдержку отрасли в сложившихся сложных условиях Flickr.com

Минсельхоз принял решение отказаться от разработки проекта постановления правительства, предполагавшего изменения условий и параметров льготного кредитования АПК, для его дополнительной проработки по итогам общественного обсуждения. Это следует из сводки предложений по итогам обсуждения проекта документа на портале regulation.gov.ru .



В конце декабря министерство обнародовало проект постановления правительства, который предполагал снижение субсидирования процентной ставки по льготным кредитам до 70% размера ключевой ставки ЦБ с нынешних 80-100%. Также предлагалось повысить с 5% до 7% максимальную ставку по льготным кредитам. Необходимость такого решения объяснялась ограниченностью средств федерального бюджета на поддержку агросектора, тем, что Центробанк в прошлом году поднял ключевую ставку до 8,5%, а также «в свете принятых решений о пролонгации ранее заключенных льготных инвестиционных кредитов». Кроме того, ведомство отмечало, что нужно сохранить достигнутое в 2021 году количество заемщиков, получивших льготные кредиты.



Сводка предложений от отраслевых объединений, участников рынка, представителей финансового сектора и др. отражает крайне негативную реакцию бизнес-сообщества на это предложение. Так, представители отрасли отметили, что правила недавно уже менялись: по кредитным договорам, заключенным с 1 сентября 2021 года, субсидируется 80% ставки, тогда как по ранее заключенным — 90% или 100%. Аграрный бизнес и так высокорискованный, и незапланированный рост кредитной нагрузки в условиях удорожания средств производства негативно скажется на финансовых моделях компаний. Это, в свою очередь, приведет к снижению инвестиционной привлекательности отрасли, замедлит ее развитие и грозит стагнацией. В процессе реализации проектов нельзя менять правила работы и ухудшать положение инвесторов, иначе у бизнеса пропадет уверенность в их успешности, поскольку расчетные финансовые модели, сделанные на старте, будут неактуальны, отмечают участники обсуждения. При этом дополнительные расходы инвесторов при производстве продовольствия неизбежно будут переложены на конечных потребителей путем повышения цен, предупреждают они. Также многие участники дискуссии подчеркнули, что льготное кредитование является одной из наиболее эффективных мер государственной поддержки отрасли и предложили вместо снижения субсидирования увеличить его до 100% ключевой ставки ЦБ.



Общественный совет при Минсельхозе по результатам рассмотрения проекта постановления направил обращение министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву предложив сохранить действующие условия и параметры льготного кредитования АПК. Для этого совет рекомендует обратиться в правительство страны с просьбой увеличить финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства «для полного обеспечения по статье льготного кредитования с целью не ухудшения условий для ведения хозяйственной деятельности предприятий АПК».



Ранее ряд отраслевых организаций обратились к главе Минсельхоза с просьбой не менять условия субсидирования льготных инвестиционных кредитов для АПК. Авторы обращений предупредили, что в условиях увеличения расходов на корма, ветеринарные препараты и энергоресурсы удорожание кредитных средств приведет к снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Агроведомство отмечало, что для сельхозпроизводителей сохраняются одни из лучших условий кредитования в российской экономике, а изменения не приведут к оттоку инвестиций или сокращению темпов роста в отраслях АПК.



В 2021 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено 291 млрд руб. Закон о федеральном бюджете на 2022 год предполагает выделение отрасли 285 млрд руб. На субсидирование льготных кредитов в прошлом году было предусмотрено около 80 млрд руб., в декабре правительство приняло решение выделить дополнительно свыше 9,5 млрд руб.

