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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Аналитика

Минсельхоз опубликовал план льготного кредитования на этот год

На субсидирование новых кредитов может быть направлено всего около 2 млрд рублей

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Максимальный размер льготного кредита уменьшится
А. Гордеев
Максимальный размер льготного кредита уменьшится
А. Гордеев

Минсельхоз опубликовал план льготного кредитования на 2022 год. Согласно документу, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов предусмотрено 19,6 млрд руб., инвестиционных — свыше 80,8 млрд руб. При этом на новые льготные кредиты, планируемые к выдаче в 2022 году, предполагается направить лишь 1,56 млрд руб. и 439,4 млн руб. соответственно. Остальная сумма пойдет на обеспечение принятых ранее к субсидированию льготных кредитов. В прошлом году на субсидирование льготных кредитов в целом было предусмотрено около 80 млрд руб., в декабре правительство приняло решение выделить дополнительно свыше 9,5 млрд руб.

Согласно плану агроведомства, на субсидирование краткосрочных кредитов в растениеводстве будет выделено 6,88 млрд руб., в том числе на новые кредиты — менее 547 млн руб.; на развитие животноводства — 4,33 млрд руб. (298,8 млн руб. по новым кредитам); на переработку продукции — 4,23 млрд руб. (213,2 млн руб.); на развитие молочного скотоводства — 2,18 млрд руб. (176,1 млн руб.); на развитие мясного скотоводства — 61,5 млн руб. (15,2 млн руб.). Также 1,9 млрд руб. предусмотрено на льготные краткосрочные кредиты для малых хозяйств, в том числе 312,5 млн руб. — по новым кредитам.

Максимальный размер льготного краткосрочного кредита в зависимости от региона и направления бизнеса в первом квартале 2022 года варьируется от 5 млн руб. до 500 млн руб. В прошлом году краткосрочный кредит, получаемый на льготных условиях, мог достигать 1,5 млрд руб. (данные по третьему кварталу 2021-го).

Основной объем субсидий по инвестиционным кредитам — 61,2 млрд руб. — предусмотрен по проектам в растениеводстве и животноводстве, а также развитию переработки в этих секторах. В том числе на новые кредиты могут направить 351,5 млн руб. На развитие молочного скотоводства предусмотрено 14,8 млрд руб. субсидий, в том числе 43,9 млн руб. — по новым кредитам, планируемым к выдаче в этом году. На кредитование малых хозяйств в плане Минсельхоза заложено почти 4,8 млрд руб., включая 43,9 млн руб. субсидий по новым инвестиционным кредитам.

Ранее Минсельхоз планировал уменьшить субсидирование процентной ставки по льготным кредитам до 70% размера ключевой ставки ЦБ с нынешних 80-100%. Также министерство предлагало повысить с 5% до 7% максимальную ставку по льготным кредитам. Необходимость такого решения объяснялась ограниченностью средств федерального бюджета на поддержку агросектора, повышением ключевой ставки ЦБ до 8,5%, а также «в свете принятых решений о пролонгации ранее заключенных льготных инвестиционных кредитов». Кроме того, ведомство отмечало, что нужно сохранить достигнутое в 2021 году количество заемщиков, получивших льготные кредиты.

Однако проект постановления правительства, обнародованный для общественного обсуждения, вызвал негативную реакцию бизнес-сообщества. В результате Минсельхоз решил отказаться от разработки законопроекта для его дополнительной проработки по итогам общественного обсуждения. www.agroinvestor.ru/analytics/news/37369-minselkhoz-otkazalsya-menyat-pravila-lgotnogo-kreditovaniya/ Общественный совет при Минсельхозе направил обращение министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, предложив сохранить действующие условия и параметры льготного кредитования АПК. Для этого совет рекомендует обратиться в правительство страны с просьбой увеличить финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства «для полного обеспечения по статье льготного кредитования с целью не ухудшения условий для ведения хозяйственной деятельности предприятий АПК». В этом году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства планируется направить 285 млрд руб. против 291 млрд руб. в 2021-м.

Татьяна Кулистикова 

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