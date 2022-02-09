Депутаты попросили Минсельхоз увеличить лимит субсидий для льготного кредитования

Из-за нехватки лимитов некоторые аграрии столкнулись с проблемами при получении льготных кредитов Ю. Эйвазова

Комитет Госдумы по аграрным вопросам просит Минсельхоз увеличить лимиты субсидий на льготные кредиты на 2022 год. Об этом ТАСС сказала заместитель председателя комитета Надежда Школкина. По ее словам, депутаты обеспокоены ситуацией, связанной с льготным кредитованием в преддверии весенних полевых работ, которые в скором времени начнутся на юге страны. Также, считает Школкина, следует учитывать рост затрат на посевную и введение экспортных таможенных пошлин.



«Мы просим Минсельхоз и правительство оперативно реагировать на запросы сельхозпроизводителей и увеличить лимиты субсидий на льготные кредиты на 2022 год. С сохранением прежней ставки в 5%, по нашим оценкам, объем кредитов должен составлять минимум 15 млрд руб., а возможно и 20 млрд руб.», — цитирует Школкину ТАСС.



Согласно данным Росстата, объем инвестиций в физическом выражении, то есть не в номинальных ценах, а приведенных к базисному году, в агросекторе сокращался в 2019-м и 2020 годах, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Причем в животноводстве снижение фактически было заметно лишь в 2020-м, а вот в растениеводстве уменьшение вложений довольно заметно уже два года. По итогам 2021-го, вероятно, также будет снижение, считает эксперт. «В этих условиях дополнительные средства на льготное кредитование действительно определят динамику, могут существенно поддержать как инвестиционную, так и операционную активность в отрасли», — прокомментировала «Агроинвестору» Снитко.



Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Хотелось бы, чтобы правительство прислушалось к мнению комитета Госдумы по аграрным вопросам. У нас высокая инфляция, особенно по оборотному капиталу, и поэтому традиционные лимиты финансирования должны быть пересмотрены в сторону увеличения, причем резкого. Реальность такова, что в аграрном секторе России теперь другие потребности и в оборотных средствах, и в капитальных вложениях. Поэтому мы считаем, что просьба комитета обоснованная.

Судить о сложности ситуации можно по финансовому плану кредитования, который размещен на сайте Минсельхоза, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Из него следует, что на новое кредитование выделены крайне незначительные деньги. Все остальные субсидии уходят на обслуживание ранее выданных кредитов, а увеличение средств на обслуживание новых — крайне незначительное», — объясняет он.



По словам Корбута, если проблему с лимитами на льготное кредитование не решат в ближайшие дни, то оно станет малодоступным. А если кредитование и будет, то исключительно по коммерческим ставкам, что дорого, с учетом роста стоимости всех ресурсов для проведения посевной. «Надеюсь, что правительство, Минсельхоз и Минфин смогут быстро решить эту задачу», — добавил Корбут. Ранее «Ведомости» писали, что банки начали отказывать аграриям в предоставлении новых льготных краткосрочных кредитов. По словам Рылько, речи о лишении аграриев льготных кредитов сейчас нет, но их выдают не в запрашиваемом объеме.



Привлечение заемных средств для проведения посевной — нормальное явление, продолжает Корбут. Если эта работа проводится на собственные деньги компании, то копить их нужно в течение года, что в условиях недополученных доходов из-за экспортных пошлин крайне непросто. «Провести посевную без заемных средств нереально, — говорит сельхозпроизводитель из Тверской области, попросивший об анонимности. — Цены на удобрения, СЗР, да и вообще на все сильно выросли. У нас же весной все затраты разовые и крупные, потом полгода сидим без денег, а выручку получаем только осенью при реализации урожая». По его словам, компания пока не сталкивалась с проблемами при получении льготного кредита, так как только подала заявку.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец говорит, что его компания будет обращаться за новым льготным кредитом в марте, а ранее сложностей с этим не было — кредиты выдавались в полном объеме и по сниженным ставкам. «Провести посевную без заемных средств невозможно, особенно для предприятий, которые много инвестировали, у которых существенная кредитная нагрузка. Они к этой мере поддержке привязаны», — прокомментировал «Агроинвестору» Неженец.



Заместитель гендиректора «Продимекс-холдинга» Вадим Ерыженский говорит, что компания в этом году уже обращалась за льготными кредитами. «Но проблема в том, что лимитов не хватает, и Минсельхоз из-за этого отклоняет часть заявок <...>. Очень много средств тратится на обслуживание старых кредитов», — добавляет он, отмечая, что лимиты нужно увеличивать, потому что, по сути, льготное кредитование — это единственная оставшаяся мера господдержки. «Но и она постепенно снижается, потому что просто не хватает средств», — сказал «Агроинвестору» Ерыженский. По его мнению, провести посевную без льготных кредитов могут крупные крепкие компании с диверсифицированным бизнесом. «Чисто растениеводческая средняя компания, с учетом того, что сейчас все дорожает, может столкнуться с проблемами», — считает он.

