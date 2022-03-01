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Аналитика

Минсельхоз прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств на льготное кредитование

На субсидирование новых кредитов может потребоваться 20-30 млрд рублей

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Агроведомство также рассматривает возможности банков кредитовать аграриев на прежних условиях
Е. Разумный
Агроведомство также рассматривает возможности банков кредитовать аграриев на прежних условиях
Е. Разумный

Минсельхоз прорабатывает возможность выделение дополнительных средств на льготное кредитование АПК в связи с решением Центрального банка о двукратном повышении ключевой ставки до 20%. Кроме того, агроведомство рассматривает возможность изменения нормативно-правовых актов, которые позволят банкам кредитовать аграриев на прежних условиях, говорится в сообщении министерства.

Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) будет обращаться за льготными кредитами в мае-июне, сказал «Агроинвестору» гендиректор компании Александр Неженец. Поэтому пока этот вопрос стоит не так остро, тем более банки сейчас определяют ставки по новым кредитам. «Сейчас о кредитах никто не говорит», — добавляет он. В целом «Прогресс» в этом году планирует сохранить объем льготных кредитов и сократить число заявок на коммерческие, «упрощая в какой-то степени технологию производства».

Заместитель гендиректора холдинга «Продимекс» Вадим Ерыженский считает, что пока рано что-то говорить о получении кредитов по новым процентным ставкам. «Даже банки еще не понимают, как существовать в этой парадигме <...>. Мы все в подвешенном состоянии, входящей информации для принятия решений недостаточно», — отмечает он, добавляя, что на понимание ситуации уйдет как минимум неделя. «Но для работы у нас все есть, кредиты — это не единственное топливо, на котором наш пароход ходит. Будут кредиты — хорошо, нет — все равно мы будет работать и выдавать результат», — прокомментировал «Агроинвестору» Ерыженский.

Накануне после сообщения о повышении ключевой ставки ЦБ заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина​ сказала, что депутаты будут просить правительство выделить дополнительные средства на проведение посевной, поскольку именно АПК в условиях санкций становится драйвером роста экономики. «И если раньше мы говорили о сумме в минимум 15—20 млрд руб., то с повышением ключевой ставки ЦБ это, возможно, будет и 20, и 30 млрд руб.», — сказала Школкина (цитата по ТАСС).


Попросивший об анонимности сельхозпроизводитель из Тверской области говорит, что сейчас «не до кредитов». «У нас все в шоке <...>. Состояние близкое к панике у всех», — добавляет он. Так, сейчас его компания и коллеги ждут оплаченных запчастей (в основном из Германии), но заявки никто не подтверждает. Кроме того, некоторым уже приостановили лизинговые контракты на оборудование, другие импортеры приостановили поставки, в том числе запчастей, до выяснения правил ввоза в Россию. Такие же сложности со средствами защиты растений: даже по заключенным договорам поставки не подтверждают.

«Мы судорожно ищем какие-то китайские дженерики <...>, нет понимания, как довозить нашу продукцию до распределительных центров, магазинов, кто-то еще не получил семена из Европы, потому что мы выходим в поле только через полтора месяца. Все просто в шоке», — рассказывает он. Кроме того, если лизинговую технику получить не удастся, то компании и некоторым другим аграриям придется «как минимум сокращать посевные площади». Также сейчас речь идет о закупке китайских запчастей и агрохимии из КНР, но какого она качества, как долго придется учиться с ней работать — большой вопрос, и это, скорее всего, отразится на урожае, добавляет он.

План льготного кредитования на 2022 год предусматривает 28,5 млрд руб. субсидий по краткосрочным кредитам и 71,9 млрд руб. по инвестиционным. В том числе на новые краткосрочные кредиты, планируемые к выдаче в текущем году, предусмотрено 10,4 млрд руб., на инвестиционные — 3 млрд руб. Изначально в этом году на субсидирование новых кредитов предполагалось направить лишь 2 млрд руб., но лимиты были увеличены. Однако они по-прежнему ниже, чем год назад: тогда на субсидии по краткосрочным кредитам было предусмотрено 12 млрд руб.

Елизавета Литвинова 

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