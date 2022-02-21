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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Аналитика

Правительство изменило условия льготного кредитования в АПК

Уровень субсидирования ставки по новым льготным кредитам снизится до 70%

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Ставка по льготным кредитам не будет превышать 5%
Е. Разумный
Ставка по льготным кредитам не будет превышать 5%
Е. Разумный

Правительство изменило условия льготного кредитования в АПК. Согласно постановлению, размещенному на официальном портале правовой информации, ставка по кредитам, выданным с 15 февраля 2022 года, будет субсидироваться в размере 70% ключевой ставки ЦБ.  По кредитным договорам, заключенным в 2017 и 2018 годах, сохраняются субсидии в размере 100% ключевой ставки, по кредитам, предоставленным с 1 января 2019 года по 31 августа 2021-го, субсидии будут предоставляться в размере 90% ключевой ставки, с 1 сентября 2021 года по 14 февраля 2022 года — 80%. Ставка по льготным кредитам, как и прежде, не должна превышать 5%.

Ранее Минсельхоз планировал снизить субсидирование ставки по всем кредитам, однако после публичного обсуждения проекта постановления и негативной реакции бизнес-сообщества в документ были внесены изменения. Необходимость уменьшения уровня субсидирования ведомство объясняло ограниченностью финансовых ресурсов, предусмотренных в федеральном бюджете на поддержку агросектора, повышением ключевой ставки Банка России, а также решением о пролонгации ранее заключенных льготных инвестиционных кредитов.

Ранее министерство опубликовало обновленный план льготного кредитования на этот год. Согласно документу, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов будет направлено 28,4 млрд руб., в том числе 10,4 млрд руб. — на новые кредиты. Субсидии на инвестиционные кредиты составят почти 72 млрд руб., в том числе 3 млрд руб. по новым договорам. Изначально в этом году на субсидирование новых кредитов предполагалось направить лишь 2 млрд руб., но лимиты были увеличены. Хотя они по-прежнему ниже, чем год назад: тогда на субсидии по краткосрочным кредитам было предусмотрено 12 млрд руб.  

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу проработать вопрос о выделении в первом полугодии 2022 года 20 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов для АПК. Средства должны быть изысканы из дополнительных доходов отрасли, полученных в 2021 году. Депутаты профильного комитета Госдумы ранее оценивали, что от взимания экспортных пошлин на зерно бюджет в прошлом году получил 92 млрд руб., при этом непосредственно растениеводам в рамках механизма «зернового демпфера» вернули около 10 млрд руб.

Татьяна Кулистикова 

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