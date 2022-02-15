Объем субсидий на льготное краткосрочное кредитование в этом году может составить 20 млрд рублей Pixabay

Минсельхоз увеличил лимиты льготного кредитования. Согласно новому плану, размещенному на сайте ведомства, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов будет направлено 28,4 млрд руб., в том числе 10,4 млрд руб. — на новые кредиты. Субсидии на инвестиционные кредиты составят почти 72 млрд руб., в том числе 3 млрд руб. по новым договорам.



Согласно предыдущему плану льготного кредитования, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов предполагалось направить 19,6 млрд руб., инвестиционных — свыше 80,8 млрд руб. При этом на новые льготные кредиты, планируемые к выдаче в 2022 году, было заложено лишь 1,56 млрд руб. и 439,4 млн руб. соответственно. На этом фоне регионы столкнулись с проблемой доступа аграриев к льготному кредитованию, а депутаты Госдумы просили Минсельхоз и правительство оперативно реагировать на запросы сельхозпроизводителей и увеличить лимиты субсидий на льготные кредиты на 2022 год.



Замминистра Елена Фастова 11 февраля в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, говорила, что ведомство рассчитывает довести субсидии по льготным кредитам до уровня прошлого года за счет поступления в бюджет дополнительных доходов. Фастова уточняла, что новый лимит составит 10 млрд руб., тогда как на аналогичную дату прошлого года было 12 млрд руб. Вместе с тем, ведомство внесло в правительство проект постановления, предусматривающего снижение с 15 февраля размера субсидирования по вновь заключаемым льготным кредитам до 70% ключевой ставки ЦБ.



Кроме того, Минсельхоз направил вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей АПК, предложение дополнительно выделить отрасли 5 млрд руб. из резервного фонда правительства для удовлетворения спроса сельхозпроизводителей на льготные кредиты в рамках посевной кампании. «Льготное кредитование по ставке до 5% годовых является одним из основных инструментов финансирования аграриев в период сезонных полевых работ, — говорится в сообщении ведомства. — В частности, с помощью кредитных средств сельхозтоваропроизводители приобретают семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие материально-технические ресурсы, необходимые для успешного проведения посевной кампании».



Российский зерновой союз также обратился к Абрамченко и к председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину с просьбой увеличить объем господдержки льготного краткосрочного кредитования, направив на нее 16,5-18 млрд руб., сообщил «Финмаркет». «Такое решение позволит обеспечить устойчивое финансирование, нивелировать последствия ограничительных мер, предпринятых в целях обеспечения внутреннего продовольственного рынка, повысить эффективность принимаемых мер по обеспечению доступности производственных ресурсов для сельского хозяйства», — цитирует агентство письмо союза. Авторы обращения напоминают, что сельхозпроизводители в результате мер по ограничению экспорта зерна и масличных недополучили более 250 млрд руб., при этом сокращение субсидирования формирует высокие риски снижения качества и своевременности выполнения сезонных полевых работ, что приведет к недобору урожая.



По словам заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежды Школкиной, которые приводит «Финмаркет», объем субсидий на льготное краткосрочное кредитование в этом году составит 20 млрд руб., соответствующая договоренность достигнута с правительством. В середине февраля будет выделено 10 млрд руб., остальные средства — по мере поступления заявок от аграриев из регионов, уточнила она.



В целом на поддержку агросектора в этом году предусмотрено 355,5 млрд руб. (366,4 млрд руб. в 2021-м), в том числе на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства — около 285 млрд руб., на программу комплексного развития сельских территорий — 40,7 млрд руб., на новую программу вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса — 29,7 млрд руб.

