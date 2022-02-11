Минсельхоз увеличит лимиты субсидий на льготные кредиты

Агроведомство столкнулось с нехваткой средств из-за повышения ключевой ставки Е. Разумный

Минсельхоз рассчитывает, что за счет поступления в бюджет дополнительных доходов субсидии по льготным кредитам удастся довести до уровня прошлого года. Об этом замминистра сельского хозяйства Елена Фастова сказала в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка.



В целом на субсидирование льготных кредитов в этом году предусмотрено 100,4 млрд руб. против 90,5 млрд руб. в 2021-м, однако, согласно ранее опубликованному плану ведомства, на компенсации ставок по новым кредитам может быть направлено лишь 2 млрд руб. Из-за этого регионы уже столкнулись с проблемой доступа аграриев к льготному кредитованию. Депутаты Госдумы просили Минсельхоз и правительство оперативно реагировать на запросы сельхозпроизводителей и увеличить лимиты субсидий на льготные кредиты на 2022 год.



«Объем принятых обязательств растет, потому что с каждым годом появляются новые кредиты, и сейчас мы столкнулись с ростом ключевой ставки ЦБ, которая в предыдущие годы снижалась, и у нас высвобождались деньги, которые мы активно перераспределяли, в том числе на капексы, — рассказала Фастова. — Сейчас из-за повышения ставки автоматически пересчитываются суммы, которые мы должны выплачивать, и мы столкнулись с дефицитом средств». Так, в прошлом году сумма краткосрочных кредитов составила 628,3 млрд руб., инвестиционных — около 1,5 трлн руб., и все эти обязательства нужно обслуживать в первую очередь, поэтому на новые средств почти не остается, пояснила замминистра.



Тем не менее, новые кредиты тоже важны — как краткосрочные, так и инвестиционные — поэтому Минсельхоз предложил понизить ставку рефинансирования по новым кредитам до 70% ключевой ставки ЦБ. При этом, по словам Фастовой, банки будут не вправе повышать ставку по ранее взятым кредитам, предельная ставка по льготным кредитам останется на уровне 5%. Соответствующее постановление правительства должно выйти 15 февраля, после этого агроведомство доведет до регионов новые лимиты по кредитам — 10 млрд руб. На аналогичную дату прошлого года было 12 млрд руб., уточнила Фастова, добавив, что в итоге министерство надеется довести цифры до показателей прошлого года.



Между тем, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу проработать вопрос выделения дополнительного финансирования для обеспечения льготных краткосрочных кредитов для проведения посевной кампании, сообщил ТАСС. «Несмотря на экономические последствия пандемии, необходимо не допустить скачков стоимости и снижения объемов льготного кредитования, и полностью закрыть потребности аграриев в финансировании. Это меры поддержки, которые позволяют эффективно провести посевные и уборочные кампании и обеспечить страну продовольствием», — цитирует Абрамченко агентство.



В целом на поддержку агросектора в этом году предусмотрено 355,5 млрд руб. (366,4 млрд руб. в 2021-м), в том числе на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства — около 285 млрд руб., на программу комплексного развития сельских территорий — 40,7 млрд руб., на новую программу вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса — 29,7 млрд руб. «Это не конечные цифры, и в рамках весенней корректировки федерального бюджета мы надеемся, что будет дополнительное финансирование», — сказала Фастова в ходе конференции.

