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Рынки

Минсельхоз сохранит «капексы» для молочной отрасли

Эта мера поддержки позволяет наращивать производство и повышать самообеспеченность молоком

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Россия обеспечивает себя молоком на 84%
Е. Разумный
Россия обеспечивает себя молоком на 84%
Е. Разумный

Минсельхоз сохранит для молочной отрасли господдержку в виде компенсации части понесенных капитальных затрат (CAPEX) при строительстве или модернизации молочных ферм. Об этом «Российской газете» рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. «CAPEX для бизнеса — мощный стимул. Например, до недавнего времени у нас не было массового промышленного производства овощей закрытого грунта. А благодаря капексам за последние три года мы практически выходим на самообеспеченность», — цитирует ее издание. Фастова отметила, что эта мера поддержки сохраняется и для других сфер, где есть значительная зависимость от импорта: при строительстве селекционно-гибридных центров, питомников, овощехранилищ, а также предприятий по производству детского питания.

В сентябре прошлого года на итоговой Коллегии Минсельхоза глава ведомства Дмитрий Патрушев рассказал, что министерство прорабатывает возможность с 2022 года отказаться от господдержки в виде возмещения части CAPEX при реализации проектов в АПК, перенаправив деньги на льготное кредитование. По его словам, на 1 руб. субсидий, направленных на CAPEX, привлекается в среднем 8 руб. инвестиций, тогда как объем кредитования на 1 руб. субсидии составляет 31 руб. по краткосрочным и 20 руб. по инвестиционным кредитам.

Правда, в январе этого года на съезде Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Патрушев согласился с председателем правления союза Штефаном Дюрром, что возмещение части капзатрат — важная мера поддержки, во многом благодаря ей молочной отрасли удалось выйти на нынешний уровень развития. «Капексы — это та история, которая всегда нами поддерживалась, но при этом вызывала вопросы у наших коллег по финансовому блоку, — говорил Патрушев. — Они считают, что есть гораздо более эффективные механизмы поддержки любых направлений бизнеса, и по капексам мы ежегодно сталкиваемся с очень серьезным обсуждением этого инструмента на площадке правительства».

По словам Фастовой, на возмещение части CAPEX для молочной отрасли в последние три года затраты составляли 5 млрд руб. в год. При этом Минсельхоз признает, что это востребованная мера поддержки, которая позволяет наращивать производство и повышать самообеспеченность молоком, поэтому было принято решение ее сохранить. По оценке агроведомства, уровень самообеспеченности молоком в прошлом году составил 84,1%, тогда как Доктрина продовольственной безопасности предполагает минимум 90%. Ранее чиновники министерства не раз говорили, что поддержка отрасли будет сохраняться, пока необходимый уровень самообеспеченности не будет достигнут. Сохранение возмещения CAPEX позволит закрыть вопрос с самообеспеченностью молоком за четыре-пять лет, считает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

Решение Минсельхоза, конечно, поддержит инвестиционную привлекательность отрасли, уверен гендиректора ГК «Молвест» (ТМ «Вкуснотеево») Анатолий Лосев. «Без капексов новых проектов по животноводству не будет», — сказал он «Агроинвестору». Кроме того, он считает необходимым увеличить сумму возмещения на одно стойло-место при создании новых объектов в молочном животноводстве на 80%. Причина — резкий рост стоимости стройматериалов. «Наша компания благодаря программе по компенсации капзатрат реализовала семь проектов. Без нее был бы один, — рассказывает Лосев. — Программа позволила кардинально изменить облик молочного животноводства в стране. Новые проекты в России эффективнее европейских ферм, они заложили фундамент развития молочного животноводства, кормопроизводства, переработки молока».

«Сохранение государственной поддержки в виде компенсации капитальных затрат абсолютно необходимо для развития стратегически важной отрасли молочного животноводства», — соглашается гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко. По его словам, сейчас эта мера крайне необходима, поскольку цены на корма и белково-энергетические составляющие за последний год выросли вдвое, при этом увеличение затрат не компенсируется динамикой цен на молоко. Молочное животноводство является высоко капиталоемкой отраслью и наличие субсидии в виде компенсации части CAPEX обеспечивает приемлемые показатели окупаемости новых инвестиционных проектов. «Агрохолдинг «Степь» реализует масштабную программу развития в сегменте молочного животноводства, и для нас очень важно, чтобы меры поддержки со стороны государства сохранились», — подчеркнул Недужко.

Татьяна Кулистикова 

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