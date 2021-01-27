Россия по-прежнему не обеспечивает себя молоком

Первоочередная задача отрасли — обеспечение внутреннего рынка Е. Разумный

По оценке Минсельхоза, уровень самообеспеченности молоком в прошлом году составил 84,1%, тогда как Доктрина продовольственной безопасности предполагает минимум 90%. Об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев сказал на XII съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), который 27 января проходит в Москве и транслируется онлайн. В отрасли остаются хорошие возможности для дальнейшего развития, отметил министр.



В прошлом году валовой надой молока во всех хозяйствах превысил 32 млн т — на 855 тыс. т больше, чем в 2019-м, что, по словам Патрушева, стало лучшим результатом за десять лет. Средний надой на одну корову достиг 6,6 т, что стало рекордом. Агроведомство надеется, что позитивная динамика сохранится и в этом году, и производство сырого молока увеличится минимум до 32,6 млн т. Для этого, в частности, необходимо развивать высокоэффективную кормовую базу и генетический потенциал животных.



В 2020 году Россия экспортировала молочной продукции на $300 млн — на 12% больше, чем в 2019-м, сравнил Патрушев, подчеркнув, что за пять лет поставки на внешние рынки выросли на треть. «Минсельхоз продолжает работу по открытию новых возможностей реализации молочной продукции, несмотря на непростые условия, связанные с пандемией», — сказал министр. При этом он подчеркнул, что первоочередной задачей отрасли остается обеспечение внутреннего рынка.



В прошлом году на поддержку отрасли было выделено 28,3 млрд руб., в этом году объем господдержки сохранится, заверил Патрушев. При этом появятся новые меры, в частности, возможность взять льготные кредиты на закупку кормов. Также среди дополнительных мер поддержки молочной отрасли Патрушев назвал увеличение экспортной пошлины на сою и рапс до 30%, что, по его словам, должно снизить стоимость кормов на российском рынке и себестоимость производства молока. «Наша цель — избежать необоснованных скачков цен на молочную продукцию», — акцентировал глава агроведомства.



По оценке замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, прошлый год стал в целом неплохим для АПК и молочного сектора в частности, однако 2021-й будет сложнее. Новым вызовом станет то, что с 1 июня должна начаться поэтапная обязательная маркировка молочной продукции. После многочисленных переговоров с бизнесом сейчас условия по маркировке стали лояльными, у участников рынка еще есть время подготовиться к ее введению и решить все вопросы, чтобы не допустить исчезновения из магазинов молочной продукции, отметила Лут. При этом если российские компании не будут готовы к маркировке, их место быстро займут белорусские производители, предупредила она. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, сейчас продолжается активный диалог между государством и бизнесом о планомерном и своевременном включении предприятий в систему маркировки, чтобы без сбоев обеспечить поставки молочной продукции и гарантировать ее доступность для потребителей.



Чтобы снизить финансовую нагрузку на предприятия в связи с необходимостью маркировки продукции, Минсельхоз даст им возможность брать льготные кредиты на приобретение маркировочных кодов, а также оборудования для их нанесения. Соответствующий приказ сейчас проходит регистрацию, уточнил Дмитрий Патрушев.



Первый замминистра сельского хозяйства Джабмулат Хатуов в ходе съезда обратил внимание, что одной из точек роста молочной отрасли является развитие переработки. «Не лучшая история — возить молоко за 1 тыс. км», — отметил он, добавив, что, в частности, необходимо модернизировать существующие перерабатывающие мощности. Со следующего года переработка молока может быть включена в качестве приоритетного направления в стимулирующую субсидию, поскольку об этом просили многие регионы, сказала Оксана Лут.



Сложнее обстоят дела с возмещением части понесенных капитальных затрат при реализации проектов. Председатель правления «Союзмолока» Штефан Дюрр рассказал, что возмещение части CAPEX — привлекательная мера поддержки для инвесторов в молочный бизнес, однако ранее обсуждалось, что после 2021 года эти субсидии будут отменены. По его мнению, возможность продления этой меры господдержки, а также гарантия выплат до того, как компания начнет строительство, позитивно бы сказалось на дальнейшем развитии отрасли.



Глава Минсельхоза согласился, что возмещение части капзатрат — важная мера поддержки, во многом благодаря ей молочной отрасли удалось выйти на нынешний уровень развития. «Капексы — это та история, которая всегда нами поддерживалась, но при этом вызывала вопросы у наших коллег по финансовому блоку, — пояснил Патрушев. — Они считают, что есть гораздо более эффективные механизмы поддержки любых направлений бизнеса, и по капексам мы ежегодно сталкиваемся с очень серьезным обсуждением этого инструмента на площадке правительства». В этом году на компенсацию каптзатрат в молочной отрасли заложено всего 90 млн руб., но традиционно в конце года Минсельхоз пытается пополнять эту строку за счет неизрасходованных по другим направлениям средств и провести отбор проектов для субсидирования. Министр обещал приложить все усилия, чтобы в этом году такой отбор проектов также состоялся, однако призвал участников рынка больше пользоваться другими инструментами, в частности, льготными кредитами. Они позволяют привлечь больший объем инвестиций на один рубль господдержки, подчеркнул Патрушев.

