Мировое производство молока выросло на 2,3%

В России спрос на молочную продукцию сохранился на уровне 2019 года М. Стулов

Мировое производство молока в 2020 году, по предварительной оценке, выросло на 2,3%, или 18 млн т, до 903 млн т, сообщает Milknews со ссылкой на данные аналитиков IFCN.



Основной прирост производства обеспечили страны Латинской Америки, США, Австралия и Индия, а также государства СНГ и Китай. По мнению аналитика IFCN Милиши Косика, прирост стоит рассматривать как возвращение к положительной динамике после негативных показателей 2019 года. Увеличению производства в 2020 году способствовала государственная поддержка сектора во многих странах, а также благоприятные погодные условия в большей части регионов.



Спрос на молочную продукцию в прошлом году увеличился на 2,2%, а потребление на душу население — на 1,4%. По мнению экспертов компании, в основном увеличение спроса обеспечил прирост численности населения на 0,8%. Также на уровень потребления положительно сказались государственные программы, принятые в части стран, которые продвигают потребление молочных продуктов как полезных для здоровья среди населения. В частности, подобные инициативы активно работают в Китае, Бразилии и США, отмечают аналитики. Эксперт IFCN Филипп Гетц считает, что дальнейшая динамика спроса на молочную продукцию будет зависеть от количества подобных госпрограмм по продвижению молочную продукции на государственном уровне. Аналитики отметили, что в 2020 году молочная отрасль не ощутила полноценного влияния кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако, по их мнению, в 2021 году эта проблема может коснуться сектора.



Гетц отмечает, что делать какие-либо прогнозы о развитии отрасли в 2021 году пока рано. Однако управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев считает, что Россия в следующем году «точно прибавит примерно 4%». Окончательных итогов по 2020 году еще нет, отмечает эксперт, но базовая оценка производства молока в товарном секторе составляет 23,3 млн т (+3,8-4%). По данным Росстата, производство молока-сырья за январь-ноябрь 2020 в сельхозорганизациях выросло на 5,4% до 16,3 млн т, в том числе производство товарного достигла 15,7 млн т. По итогам года, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) производство товарного молока может достигнуть 17,7-17,9 млн т.



«В целом, несмотря на ситуацию с пандемией и другие факторы, спрос на молочную продукцию в 2020 году удержался почти по всем категориям. Удалось сохранить объемы потребления молока и, соответственно, цены, — рассказал Груздев «Агроинвестору». — Цены выросли примерно на 3,5-4% в зависимости от региона». Какой будет динамика цен в 2021 году, пока судить сложно, говорит он. «Понятно, что с доходами населения картина не радужная, при этом цены на продукцию выросли не настолько, как себестоимость, которая увеличилась примерно на 15%, поэтому доходность отрасли сегодня оставляет желать лучшего», — отмечает Груздев. По его словам, в этом году себестоимость продолжит расти и «производители молока будут толкать цены вверх», однако переработчики по-прежнему будут ограничены в повышении цен низкой покупательской способностью населения. «Если в этом году не будет еще одной волны девальвации, то цены также увеличатся примерно на 5% под давлением роста себестоимости», — считает Груздев. При этом спрос на молочную продукцию будет полностью зависеть от доходов населения. «Если доходы покажут положительную динамику, то спрос удержится. Если доходы продолжат падать в реальном исчислении, то, конечно, будет тяжело», — заключает эксперт. Снижение доходов населения способно в очередной раз изменить структуру потребление населения, увеличив долю дешевых продуктов с заменителем молочных жиров, считает ИКАР.



По оценкам аналитиков IFCN, средняя мировая цена на молоко (100 кг, 4% жира, 3,3% белка) в 2020 году держалась на уровне $36,5 и колебалась в пределах от +9% до -7%. Цены на сухое молоко за год выросли на 5,8%, на масло, напротив, снизились на 14,4%. После Нового года мировые цены на молоко выросли до $38-42 за аналогичный объем. «В настоящее время все аналитики строят благоприятные прогнозы относительно ценовой ситуации в 2021 году, что говорит о том, что эксперты ждут высокого спроса на молочную продукцию в течение этого периода», — отметил Гетц.

