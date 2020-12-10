Производство молока вырастет на 3,5%

Себестоимость производства молока может вырасти на 15% Е. Разумный

В этом году производство сырого молока увеличится на 800 тыс. т или примерно 3,5%. Такой прогноз в ходе ХХ конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» озвучил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. В начале года прогноз роста был более высоким, но из-за погодной ситуации в ряде регионов произошло снижение объемов, уточнил он.



«Те риски и опасения, которые были относительно развития сектора в начале года из-за пандемии, реализовались не в полной мере, ситуация развивалась по гораздо более благоприятному сценарию, чем мы предполагали», — рассказал Белов. В частности, были серьезные опасения относительно падения потребительского спроса, однако он не только не снизился, но по ряду категорий даже увеличился, отметил он. По словам Белова, это связано с рядом факторов. Первый — финансовая поддержка социально незащищенных слоев населения со стороны государства. Выделенные деньги в том числе были потрачены на продовольствие. Также из-за закрытия границ жители России не ездили в отпуск за границу и в это время тратили деньги на продовольствие внутри страны. Кроме того, из-за режима самоизоляции изменились потребительские привычки населения, что привело к росту спроса на ряд молокоемких продуктов — сливочное масло, сыр, сметану.



Однако в следующем году эти факторы уже не будут иметь такого позитивного эффекта, обратил внимание Белов. «Спрос может просесть на фоне усиления ценовых ножниц, — предупредил он. — В этом году себестоимость производства молока может вырасти на 15%, тогда как средний рост цены на молочную продукцию — 3,8%, поскольку это социальная категория». Также есть риск снижения доходности производства из-за уменьшения господдержки и усиления административного давления на отрасль — введения системы прослеживаемости продукции, экологических инициатив и др., что, по словам Белова, «будет дорого стоить бизнесу».



«Следующий год будет сложным для индустрии, риски, которые не реализовались в 2020-м, догонят нас, и надо быть к этому готовыми», — сказал он. Тем не менее, по прогнозу союза, в следующем году в отрасли сохранится позитивная динамика: производство может увеличиться на 700-750 тыс. т, экспорт прибавит 200 тыс. т в пересчете на молоко, импорт снизится на 5-7%.

