В Волгоградской области строится молочный комплекс за 2,9 млрд рублей

Молочный сектор остается привлекательным для инвесторов Е. Разумный

Сельскохозяйственное предприятие (СП) «Донское» планирует в 2025 году завершить строительство в Волгоградской области и ввести в эксплуатацию молочный комплекс на 2,5 тыс. голов КРС, сообщила пресс-служба администрации региона. Стоимость проекта, который был начат в 2019 году, составляет 2,9 млрд руб.



Ввод комплекса в эксплуатацию позволит увеличить молочное стадо до 4 тыс. коров, а общее поголовье — в два раза до 11 тыс. животных, а также нарастить объемы производства молока до 32,5 тыс. т в год. Проект предполагается реализовать в девять этапов, полностью завершены первые два — уже работают доильно-молочный блок и корпуса для содержания 1,5 тыс. голов скота. Сейчас реализуются следующие три этапа, рассчитанные на 2020-2021 годы: возводятся телятник, коровник, кормовой склад и объекты инфраструктуры для хозяйственной деятельности.



Реализация проекта уже дает первые результаты. Так, в январе-сентябре этого года производство молока на предприятии выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 16 тыс. т. Пять лет назад — в самом начале модернизации предприятия — годовые показатели не превышали 7 тыс. т молока. Как пишет РИАЦ, надой на одну фуражную корову в хозяйстве составляет 9,8 т в год, в среднем по отрасли этот показатель не превышает 5,6 т в год.



Сейчас на молочной ферме применяют передовое оборудование, в том числе уникальные доильные установки с электронными счетчиками молока. Дальнейшее развитие предприятия обеспечивает племенная политика: в течение последних восьми лет здесь на профессиональном уровне занимаются разведением голштинской породы. В будущем это позволит полностью отказаться от поставок крупного рогатого скота из-за рубежа. Для самообеспечения кормами СП построило объекты мелиорации — сегодня на орошении находится почти 2 тыс. га. В ближайшее время планируется создание еще более 3 тыс. га оросительных систем.



Директор СП «Донское» Александр Колесниченко считает, что молочное направление в целом по стране и во всем мире — одно из самых низкорентабельных и очень затратных, пишет РИАЦ. «Поэтому для нас поддержка со стороны федерального правительства, со стороны области очень значимая. Первое, это компенсация прямых затрат по строительству, что составляет порядка 20% из регионального бюджета и 25% федерального бюджета. Второе, мы получаем дополнительно компенсацию за приобретение поголовья — порядка 20% от стоимости. Третье, получаем поддержку по молоку и за племенную работу», — перечисляет руководитель, отмечая, что также есть субсидии в растениеводстве и это хорошее подспорье для развития сельского хозяйства, в том числе, молочного сектора.



Управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что у проекта есть хорошие перспективы для поставки молока в соседние регионы и внутри области. Например, в Волгоградской области находится крупнейший в России производитель и дистрибьютор сыров «Фудленд», который планирует наращивать объемы и, по мнению эксперта, станет ключевым потребителем и сформирует спрос на молоко СП «Донское». Также он отмечает, что в области базируется завод Danone, но сейчас он не в лучшем состоянии.



Груздев считает, что нынешний кризис никак не затронул молочную отрасль. «Потребление молока не падает с учетом того, что на фоне девальвации рубля немного снизился импорт, и нам удалось удержать потребление и положительную динамику по сырью, — рассказывает он. — Отрасль в этом году вырастет на 4,5% в целом по стране, это больше, чем в 2019-м. А что будет в ближайшие два-три года с учетом падения доходов населения — пока неясно. Возможно, за счет развития экспорта отрасль пройдет этот этап ровно». По словам эксперта, на сегодняшний день среди отраслей АПК молочный сектор наиболее привлекательный для инвестиций, однако доходность в нем постепенно падает из-за отсутствия спроса в потреблении и переработке. На этом фоне сильно повышать цены нельзя, а себестоимость растет, дополнительные меры госрегулирования и девальвация создают лишние проблемы. «В этом году себестоимость вырастет еще на 10-12%», — оценивает Груздев.

