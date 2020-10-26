Буйволиное молоко начнут производить в Подмосковье

Общий объем финансирования проекта превысит 3,1 млрд рублей Pixabay

«Русский буйвол» планирует запустить роботизированное производство коровьего и буйволиного молока в Подмосковье. Компании уже выделен в аренду на девять лет земельный участок площадью 2,3 тыс. га в Наро‑Фоминске, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.



Общий объем финансирования проекта превысит 3,1 млрд руб. Строительство начнется в 2021 году. Мощность комплекса составит 30 тыс. т коровьего и 2 тыс. т буйволиного молока высшего сорта в год. «Создание молочного комплекса в Наро-Фоминске — масштабный проект, который поможет экономическому развитию округа и предоставит людям возможность работать рядом с домом. За время реализации проекта в консолидированный бюджет Московской области поступят 1,16 млрд руб. налогов, будет создано 120 рабочих мест», — цитирует Адигамову пресс-служба подмосковного ведомства.



По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, в России нет аналогичных проектов (по выпуску буйволиного молока), поэтому идея «Русского буйвола» должна стать успешной. Особенно с учетом того, что он реализуется с участием компании «Умалат», которая является одним из лидеров российского рынка в категории итальянских сыров, уточнил он «Агроинвестору». При этом Московская область отлично подходит для реализации проекта, считает эксперт. «Подмосковье является одним из лидеров по производству и переработке молока в России. Более того, комплекс будет расположен рядом с Москвой — это привлекательный рынок с традиционно высоким уровнем доходов населения и хорошим уровнем потребления молочных продуктов, в том числе, нишевых сыров, к которым будут относиться и сыры из буйволиного молока», — поясняет Белов. Важно и то, что в Московской области неплохой уровень государственной поддержки сельского хозяйства — это еще один бонус для инвесторов. В то же время необходимо учитывать риски, связанные с технологическими моментами, кадрами и прочими аспектами, так как опыта реализации таких проектов в России нет, напоминает эксперт. «В силу этого могут возникнуть непредвиденные сложности, но я уверен, что все они будут успешно преодолены», — резюмирует он.



Буйволиное молоко имеет определенную специфику — это очень жирный продукт, имеющий своеобразный вкус, рассказывает Белов. Есть целый ряд классических продуктов, в которых оно используется: моцарелла из буйволиного молока, бурата, а также цельномолочная продукция. Подмосковная же компания, скорее всего, будет выпускать из него сыры, предполагает эксперт. Аналогичного мнения придерживается управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев. «Если предприятие будет производить буйволиное молоко, значит, вероятно, будет делать моцареллу и бурату — другого выхода здесь нет». По его мнению, сложность проекта может заключаться в том, сможет ли компания разводить буйволов, возможно, будут какие-то климатические риски, не исключает эксперт.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что, по данным Росстата в 2019 году увеличилось потребление молока и молочной продукции в пересчете на молоко — на 5 кг до 234 кг на человека. Однако этот уровень по-прежнему ниже нормы, рекомендованной Минздравом, — 325 кг в год. В этом году отраслевые аналитики прогнозируют снижение потребления молочной продукции из-за падения доходов населения.

