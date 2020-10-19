Стоимость молока в 2021 году может вырасти на 10%

В 2020 году «ЭкоНива» произведет немного меньше молока, чем планировала В. Смирнов

Цены на сырое молоко в следующем году могут вырасти на 10% от среднего уровня текущего года. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора холдинга «ЭкоНива» Сергей Ляшко в ходе организованной «Агроинвестором» отраслевой бизнес-конференции Russian Meat & Feed Industry. «В Россию все еще импортируются в значительном объеме и сухое молоко, и сливочное масло, которые из-за девальвации рубля сильно подорожали, и повышение на них цен будет подтягивать за собой и цены на сырое молоко», — рассуждает Ляшко. Сама «ЭкоНива» пока не спешит повышать цены на молочную продукцию на полке, однако такие планы у компании есть — сейчас ведутся переговоры с сетями.



Себестоимость производства молока также продолжит увеличиваться из-за повышения цен на зерно и белковые компоненты кормов — соевый, рапсовый и подсолнечный шрота. «Особенно ощутимо из-за падения рубля подорожает соевый шрот, которым наша страна недообеспечена и который завозится из-за рубежа», — отметил Ляшко.



Топ-менеджер отметил, что этот год для компании был непростым: из-за коронавирусных ограничений весной она столкнулась с нарушением цепочек поставок кормовых компонентов, ветпрепаратов, СЗР, которые, к тому же, подорожали из-за падения курса рубля. «Сейчас засуха в Воронежской и Курской областях, где уже четыре месяца не было дождей, негативно влияет на урожай как товарных агрокультур, так и кормовых, что в последствии негативно отразится на себестоимости производства молока», — добавил Ляшко.



В 2020 году «ЭкоНива» произведет немного меньше молока, чем планировала (1 млн т), однако, по словам Ляшко, причина этого отнюдь не кризис, а пересмотр инвестиционной программы. «В следующем году рубеж в миллион тонн мы однозначно перейдем, так как те проекты, которые мы уже закончили и заканчиваем сейчас, выйдут на полную мощность», — уточнил он.



Для повышения эффективности производства молока «ЭкоНива» планирует построить комбикормовый завод в Новосибирской области. «Мы никогда не покупали комбикорм, всегда изготавливали его сами, однако решили делать это более профессионально. С учетом того, что мы сами выращиваем зерно и кукурузу, собственное производство комбикормов дает нам гарантию качества», — отметил представитель компании.



Также в этом году «ЭкоНива» начала экспортировать молоко в Китай. По словам Ляшко, объемы отгрузок пока очень небольшие — туда поставлено только два контейнера стерилизованного молока. «Тем не менее, даже такие небольшие сделки помогли нам понять, как работает логистика, какие возможны подводные камни», — рассказал он.



Экспорт в Китай сдерживает дорогая логистика, из-за этого российская продукция менее конкурентоспособна, отметил Ляшко. «Первый контейнер мы отправили в Китай морским путем через Новороссийск, второй — железной дорогой. Отправка по воде дольше, но значительно дешевле», — поделился он. По словам топ-менеджера, на китайский рынок водным путем поставляют продукцию несколько стран — по времени их товары идут столько же, сколько российские. А вот отправлять продукцию в Китай по суше другие страны не могут. «Если бы нам удалось снизить стоимость поставок сушей, то мы могли поставлять на китайский рынок продукцию с более короткими сроками годности, чего не могут сделать наши конкуренты, однако переговоры с перевозчиком пока не имеют успеха, — посетовал Ляшко. — Надеюсь, нам удастся найти пути компенсации логистической составляющей, чтобы наращивать экспортные позиции нашей страны и делать продукцию более конкурентоспособной».

