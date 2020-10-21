Рост производства сельхозпродукции в сентябре замедлился до 1,4%

Урожай зерна оказался выше ожиданий в начале года Pixabay

По данным Минэкономразвития, индекс производства продукции сельского хозяйства в годовом выражении в сентябре замедлился до 1,4% после 4,1% в августе. Основной причиной стала ситуация в растениеводстве, где положительная динамика наблюдается только по сбору зерновых и зернобобовых агрокультур, говорится в бюллетене министерства. По итогам трех кварталов сельское хозяйство выросло на 3,3%, сообщил Росстат. В прошлом году за аналогичный период сектор прибавил 3,8%.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что такая динамика сохранится и дальше. «Учитывая, что зерновых больше, а подсолнечника меньше, ожидать более значительного роста к концу года не приходится: я думаю, в целом прирост по отрасли будет на уровне 2%», — рассказал он «Агроинвестору». Так как урожай уже собран, вероятность того, что на пересмотр прогноза что-то повлияет, — маловероятна, добавляет он. По его словам, нынешние показатели оказались выше ожиданий начала года, в частности по увеличению урожая зерновых.



По оценке руководителя центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, по итогам года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства на уровне плюс 0,6-1%. Показатель роста производства продукции сельского хозяйства в месячном выражении сильно изменяется из-за времени начала и окончания уборочной кампании по разным агрокультурам, поэтому почти ничего не говорит про выпуск и рост в годовом выражении, особенно с июля по октябрь, обращает внимание она. Так, в текущем сезоне, в отличие от прошлого, аграрии стремились позже начать уборку свеклы, потому что успеют ее переработать без хранения (так как ожидают более низкого урожая), говорит эксперт. В прошлом же году уборка агрокультуры началась в августе — на две недели раньше, поскольку ожидался большой урожай, и, соответственно, производство в большей степени попало в зачет августа.



По данным Росстата, по состоянию на 1 октября во всех хозяйствах было собрано 121,9 млн т зерна и зернобобовых, что на 12,1% выше прошлогоднего уровня. Месяцем ранее рост составил 18,5%. По остальным агрокультурам показатели урожая остаются ниже уровней прошлого года, хотя в ходе уборочной кампании разрыв сокращается. Сбор сахарной свеклы на 1 октября был на 31,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (-48,2% на 1 сентября), картофеля — на 11,3% меньше (-11,5% на 1 сентября), овощей — на 0,6% (-1,7% на 1 сентября). Единственной агрокультурой, по которой наблюдалось ухудшение динамики, стал подсолнечник: к 1 октября его урожай был на 7,4% ниже, чем год назад, тогда как 1 сентября отставание было на 4,3%.



В секторе животноводства, несмотря на замедление темпов роста, положительная динамика сохраняется. В сентябре производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 4,1% год к году после плюс 5,2% в августе, молока — на 0,9% (1,3% месяцем ранее), яиц — на 0,3% (0,4% в августе).



Минэкономразвития прогнозирует рост агросектора по итогам года на 1% против 4% в 2019-м. В следующие три года предполагается прирост на 2,1% в год. Учитывая погодные условия, урожай агрокультур в этом году ожидается примерно на уровне прошлого года, считает ведомство. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на открытии агропромышленной выставки «Золотая осень» сказал, что производство сельхозпродукции по итогам 2020 года может увеличиться более чем на 4%. «Несмотря на неблагоприятные погодные условия, несмотря на пандемию, агропромышленный комплекс демонстрирует рост», - отмечал он.

