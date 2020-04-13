ИКСИ: 2/3 регионов увеличили производство сельхозпродукции

В прошлом году среди основных секторов экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению) заметное улучшение показателей выпуска наблюдалось только в сельском хозяйстве, где темпы роста составили 4% по сравнению с минус 0,2% в 2018-м. При этом ситуация в агросекторе для большинства регионов улучшилась, следует из обзора Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Число регионов, где в прошлом году были зафиксированы спад или стагнация, сократилось с 42 до 35, а регионов с уверенным ростом выпуска продукции (5% и более), напротив, стало больше — 30 против 18. При этом умеренный рост в диапазоне 1-5% продемонстрировали 19 регионов, тогда как в 2018-м таких было 24. В целом положительные темпы выпуска в сельском хозяйстве в 2019 году наблюдались в 2/3 регионов России, отмечает эксперт ИКСИ Вера Кононова.

В 2019 году в 12 регионах темпы роста в сельском хозяйстве были двузначными. Значительнее всего увеличились показатели в Псковской области (+18,7%), в Крыму (+18,7%), Камчатском крае (+17,7%) и Рязанской области (+16,6%). «Для сравнения, в 2018-м было только два региона с двузначными темпами роста в сельском хозяйстве — Псковская область и Северная Осетия — Алания, — прокомментировала Кононова «Агроинвестору». — Псковская область в последние годы демонстрирует устойчиво высокие темпы роста в сельском хозяйстве, что связано не только с развитием традиционного для области мясо-молочного животноводства, но и племенных хозяйств, что дает возможности для улучшения генетического потенциала животных».

Также ИКСИ отмечает, что в прошлом году ряд ключевых для российского сельского хозяйства регионов продемонстрировали более высокие темпы роста сельхозпроизводства, чем в 2018-м. Так, например, в Краснодарском крае агросектор прибавил 8,3% после падения на 4%, в Ростовской области — 5,4% против минус 9,6%, в Волгоградской области - 7% против минус 3,2%, сравнивает Кононова. В основном на позитивную динамику повлияло улучшение результатов в растениеводстве. Если в целом по стране в 2018-м производство в секторе сократилось на 1,5%, то в прошлом — увеличилось на 6,1%, средний прирост в Южном федеральном округе составил 11,7%.

Однако ряд регионов, наоборот, ухудшили показатели. «В основном это регионы Дальнего Востока, потерявшие урожай в связи с паводками летом 2019 году, — уточняет эксперт ИКСИ. — Например, в сельском хозяйстве Приморского края падение выпуска достигло 10,5%, Амурской области — 11,9%, Хабаровского края — 18,9%, Еврейской автономной области — 45,4%». Среди регионов с сильным падением показателей в сельском хозяйстве снова оказалась Москва: в прошлом году объем производства в агросекторе города упал на 34,9%, в 2018-м падение составляло 9,9%. В значительной степени это связано с ограничениями, которые накладываются на работу сельхозпредприятий на территориях «Новой Москвы» из-за активной застройки, поясняет Кононова.

По данным Росстата, за январь-февраль производство продукции сельского хозяйства выросло на 3%, Минэкономразвития оценивало показатель чуть выше — 3,1%. В последние годы сельское хозяйство демонстрировало блестящие результаты, и сейчас от отрасли во многом будет зависеть устойчивость экономики, отметил в начале апреля президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством. «У нас проблем много, но кушать хочется каждый день, — сказал глава государства. — Мы с вами понимаем, насколько это важно, поэтому, несмотря ни на что, это как раз та отрасль, которая должна работать фактически беспрерывно, так же как и некоторые другие отрасли экономики».