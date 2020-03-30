Минсельхоз: урожай ягод достигнет 19 тысяч тонн

По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году урожай ягод в товарном секторе (сельхозорганизации, КФХ и индивидуальные предприниматели) составит 19 тыс. т, что на 1,6% или 0,3 тыс. т больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2018-м производство увеличится на 20% (3,2 тыс. т). В основном в России выращивают садовую землянику (клубнику), смородину, малину, крыжовник, облепиху, голубику и жимолость, говорится в сообщении агроведомства.

В прошлом году, по данным министерства, регионами-лидерами по производству ягод в товарном секторе стали Кабардино-Балкария (2,5 тыс. т), Алтайский край (2,2 тыс. т), Орловская (1,6 тыс. т) и Московская (1,5 тыс. т) области, а также Краснодарский край (1,2 тыс. т).

По информации Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в прошлом году урожай ягод стал самым большим в регионе за последние 10 лет. В основном в товарном секторе на Кубани производят клубнику, однако благодаря господдержке сектора аграрии начали выращивать и другие ягоды, в частности голубику. В этом году на поддержку садоводства, в том числе на закладку и уход за ягодниками, в крае будет направлено около 800 млн руб. из федерального и регионального бюджетов.

В последнее время ряд регионов развивает производство не только в традиционных ягодниках, но и в тепличных комплексах. Так, в Подмосковье с этого года начали выращивать ягоды в теплицах: «Агрокультура групп» в январе собрала первый урожай клубники (0,7 тыс. т). Компания создаст тепличный комплекс площадью 20 га по выращиванию клубники и других ягод, вложив 6,1 млрд руб. Валовой сбор клубники может превысить 1 тыс. т, ранее сообщал Минсельхозпрод региона. Также круглогодично выращивать ягоды в Московской области планирует «ТК Совхоз Электростальский». Запуск первой очереди комплекса намечен на 2022 год, завершить строительство предполагается в 2024-м. Предполагается, что теплицы займут 35 га, стоимость проекта оценивается в 7 млрд руб. Компания рассчитывает производить около 3,5 тыс. т клубники в год.

Также выращиванием ягод в теплицах в регионе может заняться комплекс «Богородские овощи», который на днях собрал первый урожай шампиньонов. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, вместе с постройкой грибной фермы продолжается благоустройство близлежащей территории, где в дальнейшем планируется возведение теплицы для выращивания овощей и ягод. Согласно планам регионального агроведомства, к 2021 году производство тепличных ягод в области должно составить 1 тыс. т, а в ближайшие три-пять лет — 3 тыс. т.

На прошлой неделе крымские аграрии начали сезон сбора тепличной садовой земляники — на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщил Минсельхоз республики. Первый урожай собрало одно из крупнейших предприятий республики — «Ягодная поляна». Компания выращивает клубнику на 5 га, сбор с гектара за сезон составляет около 25 т.

Также крупный проект по выращиванию ягод в теплицах реализуется в Ставропольском крае. Компания «Вкус Ставрополья» в декабре 2019 года запустила комплекс площадью 6 га, где планирует собирать 840 т клубники в год. В этом году площадь теплиц предполагается увеличить в три раза, также построить 19 га полутуннельных теплиц и расширить ассортимент выращиваемых ягод, добавив голубику, ежевику и малину. К середине марта предприятия собрало 113,5 т ягод, сообщал Минсельхоз региона.