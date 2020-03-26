Урожай фруктов может снизиться из-за заморозков

В марте в ряде регионов с развитым садоводством были заморозки, причем в некоторых районах они пришлись на период цветения деревьев, что может быть губительно для будущего урожая. Так, недавно об убытках садоводов из-за заморозков в интервью «Вести-Крым» рассказал министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. По предварительной оценке агроведомства региона, из-за четырехдневных заморозков, когда температура опускалась до -8-11 градусов, погибло 60-80% черешни и сливы, до 40% персика и 10-15% яблонь.



«На сегодняшний день отмечено подмерзание цветков на некоторых видах плодовых культур. Предприятия сдают образцы с поврежденных растений для определения степени ущерба в Крымсадстанцию», — уточнил «Агроинвестору» первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. По его словам, говорить о конкретных цифрах ущерба, нанесенного резким похолоданием, преждевременно. «После проведения комплекса обследований можно будет сказать о подтвержденной площади, а про ущерб предприятий можно будет говорить после образования завязи на плодовых культурах», — добавил он.



Также заморозки были в Краснодарском крае, где, по оценке Плодоовощного союза, производится 40% яблок страны. На тот момент развитие плодовых культур на Кубани различалось в зависимости от района, рассказал гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. Например, в Северной и Черноморской зонах почки деревьев еще не были раскрыты, при этом температура воздуха там опускалась до -11 градусов. В Центральной и Предгорной зонах почки уже были развиты достаточно хорошо, там температура опускалась до -10 градусов. По его словам, в некоторых районах в период заморозков уже началось цветение абрикоса и алычи, так что там урожая однозначно ждать уже не стоит, однако таких хозяйств было мало.



«В целом большинство садов Кубани не сильно пострадали от заморозков. Даже если почки, которые тронулись в рост, подмерзли, делать прогнозы по урожаю пока рано — нужно дождаться цветения. Если оно пройдет при благоприятных погодных условиях, есть все шансы получить достаточное количество фруктов и ягод», — уверен Щербаков.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков тоже не выражает сильного беспокойства по поводу состояния садов. «Зима была хоть и малоснежной, но не холодной, поэтому сады не промерзали», — отмечает он.



Заморозки, которые начались сейчас в ряде регионов, для деревьев не страшны, при условии, что они проходят не в период цветения. «В Центре цветение еще не началось, а значит, деревьям там не будет нанесено ущерба, даже если на них уже начали появляться листья», — говорит он.



Между тем, во второй половине недели в регионах Северо-Кавказского федерального округа, температура воздуха в ночные часы опустится до -3 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные главки МЧС. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера не выше локального уровня, связанных с повреждениями и частичной гибелью цветков ранних плодовых культур, предупреждают они.

