Крупнейший производитель яблок вдвое увеличит производство в Ингушетии

«Сад — Гигант Ингушетия» к 2023 году планирует увеличить производство яблок с 24,26 тыс. т, собранных в завершившемся году, до 55-60 тыс. т, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Замира Балкизова. По его словам, в 2019 году было заложено 235 га садов, в 2018-м — 180 га, которые пока не вышли на этап плодоношения.



Также компания с этого года хочет начать экспорт яблок и рассчитывает ближе к лету получить сертификат международного стандарта Global G. A.P., чтобы войти в число поставщиков продукции в страны Европы и арабского мира, говорит Балкизов. По его словам, сейчас предприятие ищет надежного партнера на рынке Ближнего Востока.



«Сад — Гигант Ингушетия» - первый интенсивный фруктовый сад в Ингушетии, который был заложен в 2013 году. Здесь выращивают более 15 сортов яблок, а также черешню, сливу, персики и нектарины. В целом у компании около 1 тыс. га садов, а также оптово-распределительный центр мощностью единовременного хранения 50 тыс. т. Предприятие входит в группу «Сад — Гигант», которая является крупнейшим в России производителем яблок. В целом у нее около 3 тыс. га садов в Краснодарском крае и Ингушетии, где собирается около 100 тыс. т фруктов в год. В ноябре компания заложила на Кубани первый камень плодохранилища вместимостью 54,4 тыс. т с отделением переработки. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд руб., его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2021 год. Сейчас имеющихся в регионе холодильных мощностей компании хватает для хранения лишь половины урожая, поэтому часть продукции приходится размещать в Ингушетии.



По данным Росстата, валовой сбор плодов и ягод в 2019 году достиг рекордных 3,46 млн т во всех хозяйствах, что на 3,6% больше, чем в 2018-м. Правда, в сельхозорганизациях урожай оказался на 10,5% меньше и составил 936,4 тыс. т: хотя площадь плодово-ягодных насаждений у них увеличилась со 141,6 тыс. га до 144,3 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте — с 85,4 тыс. га до 86 тыс. га, однако средний сбор с гектара снизился. Он составил 132,4 ц против 155,5 ц в 2018 году. Все хозяйства Ингушетии в прошлом году собрали 25,6 тыс. т плодов и ягод, из них на сельхозорганизации пришлось 24,3 тыс. т — то есть фактически весь урожай в республике вырастил «Сад — Гигант».



Общая площадь садов во всех хозяйствах России в 2019 году составила 464,7 тыс. га — на 1 тыс. га меньше, чем было в 2018-м. Доля садов в плодоносящем возрасте уменьшилась с 364,4 тыс. га до 358,7 тыс. га. Как ранее писал «Агроинвестор», в прошлом году, по данным Плодоовощного союза, в стране было заложено около 11-11,5 тыс. га интенсивных садов против 16 тыс. га в 2018-м и плане Минсельхоза на уровне 10,5 тыс. га. Расширение плодово-ягодных насаждений — одно из девяти приоритетных направлений развития АПК на 2020 год, по которым сельхозпроизводители смогут рассчитывать на получение стимулирующих субсидий. Оно стало третьим по популярности, его сочли перспективным для развития 54 региона, в том числе и Ингушетия.

