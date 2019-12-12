Производство молока и зерна стало самым приоритетным у регионов

Минсельхоз опубликовал проект приказа об определении приоритетных направлений развития АПК на 2020 год, по которым сельхозпроизводители смогут рассчитывать на стимулирующие субсидии. В документе указано девять направлений: производство зерновых и зернобобовых агрокультур, масличных агрокультур, овощей открытого грунта, винограда, расширение плодово-ягодных насаждений, производство льна и технической конопли, молока, мясное скотоводство, разведение овец и коз. В отдельную графу вынесено развитие малых форм хозяйствования.

Со следующего года действующие сейчас «единая» субсидия, погектарные выплаты и дотации на товарное молоко будут объединены в компенсирующую субсидию, цель которой — поддержать уже достигнутые в отрасли показатели. По этому направлению на 2020 год в бюджете предусмотрено около 34 млрд руб. На стимулирующие субсидии, которые будут получать хозяйства, увеличивающие производство в тех сегментах, которые Минсельхоз выбрал как приоритетные, планируется направить примерно 27 млрд руб. Ранее на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» замглавы министерства Елена Фастова, на которую, согласно проекту приказа, возложен контроль его выполнения, поясняла, что каждый регион выбирал из девяти направлений те, которые, как он считает, смогут стать для него прорывными, и на них он будет получать субсидии. До конца года все регионы должны разработать программы и рассчитать субсидии для сельхозпроизводителей, которые обеспечат необходимое увеличение показателей.

Самым активным регионом, который выбрал для себя девять направлений для развития (включая поддержку малых хозяйств), стала Северная Осетия-Алания. Из всех предложенных Минсельхозом секторов она не видит для себя перспектив только в льно- и коноплеводстве. Этот сектор считают для себя интересным всего десять регионов, хотя, согласно данным Росстата, в этом году лен-долгунец был посеян в 25 регионах страны, техническую коноплю выращивали в 31 регионе. При этом, например, Пензенская область, где выращивается больше всего в стране технической конопли, не выбрала для себя этот сегмент как перспективный.

Самым невостребованным из всех из-за погодно-климатических ограничений стал сектор виноградарства: в нем готовы развиваться только восемь регионов, включая город федерального значения Севастополь. Также увеличивать производство винограда планируют Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Чеченская республика.

Наращивать производство овощей открытого грунта в следующем году готовы 23 региона. В том числе это единственное направление, которое выбрал для себя как перспективное Камчатский край. В этом году все хозяйства региона заняли овощами 0,5 тыс. га, из которых 0,3 тыс. га пришлось на хозяйства населения, следует из данных Росстата. Если не считать Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, судя по проекту приказа Минсельхоза, не выбрали ни одного направления для развития, то Камчатский край и Ненецкий автономный округ, также выбравший один приоритет (молоко), стали самыми неактивным — остальные регионы определили минимум по два сектора для развития.

В частности, почти все регионы страны решили развивать малые формы хозяйствования. Исключением кроме названных выше регионов, где объективно сложные условия для ведения сельского хозяйства, стали и наиболее благополучные с этой точки зрения Краснодарский и Ставропольский края. В структуре производства сельхозпродукции в прошлом году на долю КФХ на Кубани пришлось 18,9%, на Ставрополье — 13,5%. Средний показатель по России, согласно Росстату, был на уровне 12,5%.

Мясное скотоводства привлекло 31 регион. Заниматься разведением овец и коз в следующем году решили 26 регионов. В частности, это направление выбрали все регионы Северного Кавказа и почти все — Южного (кроме Краснодарского края и Севастополя). А вот, например, у Курской и Тульской областей, где реализует овцеводческий проект «Мираторг», этот сектор не указан как приоритетный.

Самым популярным направлением как в животноводстве, так и в целом, стало производство молока: его готовы развивать 66 регионов. Кроме городов федерального значения молочный сектор не оказался в числе приоритетов у Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев, Ингушетии, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, республик Тыва, Алтай, Хакасия, Бурятия, Еврейской автономной области, Камчатского и Забайкальского краев. В прошлом году эти регионы в сумме произвели свыше 4,1 млн т молока, больше трети этого объема пришлось на Кубань. Однако, например, из почти 331 тыс. т валового надоя Забайкальского края сельхозорганизации произвели лишь 3,6 тыс. т.

В ходе VI Международного агропромышленного молочного форума Елена Фастова заверила, что господдержка молочной отрасли не будет сокращаться, пока Россия не выйдет на самообеспеченность молоком. Минсельхоз оценивает нынешний уровень в 84,9% при пороговом значении Доктрины продбезопасности 90%. По данным Росстата, обеспеченность молоком в прошлом году составила 82,4%. Аналитический центр Milk News оценивает самообеспеченность по товарному молоку в 76,7%.

Вторым после молока и самым популярным приоритетом в растениеводстве стало производство зерновых и зернобобовых агрокультур, это направление выбрали 56 регионов. При этом лидер сектора — Краснодарский край — не определил для себя увеличение валовых сборов зерновых как точку роста. Чуть меньше — 54 региона — посчитали приоритетным расширение плодово-ягодных насаждений. В том числе этот сектор показался привлекательным ряду регионов Сибири и Дальнего Востока. Производство масличных агрокультур как приоритетное для себя выбрали 45 регионов. Ранее Фастова поясняла, что речь идет о выращивании сои и рапса.