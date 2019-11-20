Продажи сельхозтехники со скидкой рекомендовано остановить

Госдума во втором чтении утвердила проект поправок в федеральный бюджет на этот год и приняла решение выделить дополнительно 3,5 млрд руб. субсидий производителям сельхозтехники. Таким образом, с учетом предусмотренных ранее 11 млрд руб., финансирование «программы 1432» в текущем году может составить 14,5 млрд руб.



Ранее Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш») направила на имя премьер-министра Дмитрия Медведева письмо с просьбой выделить в этом году дополнительно 6,4 млрд руб. «Предусмотренные в бюджете 11 млрд рублей были израсходованы еще 3 октября. Но производители по согласованию с Минсельхозом продолжали продавать технику со скидкой», — объяснил замдиректора «Росспецмаша» Денис Максимкин.



По состоянию на 19 ноября производителям сельскохозяйственной техники выплачено 11 млрд руб. субсидий, или 100% от лимита бюджетных обязательств, просубсидировано 16,1 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, уточнила «Агроинвестору» представитель Минсельхоза. Ведомство оценивает потребность в субсидии по документам, представленным производителями сельскохозяйственной техники. Сейчас она составляет 3,48 млрд руб., добавила она.



Разницу примерно в 2,9 млрд руб. между запрошенной ассоциацией суммой и той, которая документально подтверждена в министерстве, Максимкин объяснил «временным лагом». «Между отгрузкой техники, регистрацией договоров в региональном органе управления АПК и подготовкой всего комплекта документов на получение субсидии проходит обычно два-три месяца», — прокомментировал он «Агроинвестору». По словам Максимкина, агроведомство получит документы на всю сумму в начале декабря. Но в следующем году субсидии по сделкам 2019 года могут быть не выплачены, хотя правила предоставления субсидий в действующей редакции предусматривают такой вариант.



«В аппарате правительства обсуждаются такие поправки в правила как введение квалификационного отбора и предоставление субсидий по договорам, отгрузка по которым была осуществлена с 1 января 2020 года. Если они будут приняты, то это автоматически отменит предоставление субсидии по сделкам этого года», — рассказал Максимкин. Таким образом 2,9 млрд руб. могут стать убытками производителей. «Росспецмаш» рекомендовала всем компаниям с 20 ноября остановить продажу сельхозтехники со скидкой по программе 1432.



Ранее в защиту интересов сельхозмашиностроителей выступила Торгово-промышленная палата, которая предложила ко второму чтению поправку в проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, попросив ежегодно выделять на субсидии производителям сельхозтехники 16,5 млрд руб. Сейчас в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 7 млрд руб., в 2021 и 2022 — предварительно по 2 млрд руб.



«Если ситуация не изменится, в следующем году мы столкнемся со значительным спадом производства», — предупреждает представитель «Росспецмаш». «Агроинвестор» направил запросы производителям сельхозтехники. Компания Claas отказалась комментировать законопроект до его окончательного принятия, «Ростсельмаш» переадресовал вопрос к представителям профильной ассоциации.



Скидки на сельхозтехнику в размере 15-20% по постановлению правительства 1432 предоставляются с 2013 года, долгое время это была основная программа, позволяющая сельхозпроизводителям обновлять парк техники. Однако в мае этого года стало известно, что ее может заменить льготный лизинг.

