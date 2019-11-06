Запчасти для сельхозтехники

Запчасти для сельхозтехники
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Техника
Производители сельхозтехники просят добавить 6,4 млрд рублей субсидий
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
6 ноября 2019
Предусмотренные на программу 1432 11 млрд рублей субсидий израсходовали уже к началу октября
Скидки на сельхозтехнику в размере 15-20% по постановлению правительства 1432 предоставляются с 2013 года
Фото: М. Стулов

Ассоциация «Росспецмаш» направила премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой в этом году дополнительно выделить 6,4 млрд руб. на субсидирование скидок на сельхозтехнику по программе 1432 (копия письма есть у «Агроинвестора»). Обращение датировано 1 ноября. Пресс-служба правительства уточнила «Ведомостям», что письмо получено, позиция будет сформирована позже.

Ассоциация объясняет свою просьбу тем, что 11 млрд руб., предусмотренные на программу в этом году, были израсходованы еще 3 октября. «Несмотря на досрочную выборку субсидии, производители по согласованию с Минсельхозом России не остановили реализацию постановления № 1432 и обеспечили сельхозпроизводителей необходимой техникой во время проведения уборочных и осенних полевых работ — поставлено более 11 тыс. единиц техники», — говорится в обращении. В результате к 11 октября сумма субсидий по заключенным договорам превысила лимит на 6,4 млрд руб., подсчитала ассоциация, отметив, что фактически аграрии используют технику в долг.

По правилам программы 1432, невыплаченная часть субсидий может быть предоставлена производителям техники в следующем году. Проект федерального бюджета на 2020 год предполагает выделение на это направление 7 млрд руб. Однако если сформировавшаяся сейчас задолженность будет выплачена из этих средств, то в следующем году на программу останется всего 600 млн руб., обращает внимание «Росспецмаш» и просит принять «безотлагательные меры» для решения этого вопроса и увеличения финансирования программы до 17,4 млрд руб. в этом году. Письмо подписали руководители 57 компаний — производителей сельхозтехники и оборудования. «Агроинвестор» направил запрос в Минсельхоз.

Скидки на сельхозтехнику в размере 15-20% по постановлению правительства 1432 предоставляются с 2013 года, долгое время это была основная программа, позволяющая сельхозпроизводителям обновлять парк техники. Однако в мае этого года стало известно, что ее может заменить льготный лизинг. Тогда Минсельхоз оценил, что если сохранятся скидки, то потребность в финансировании программы достигнет почти 39 млрд руб. к 2025 году. Однако ассоциация «Росспецмаш» не раз предупреждала, что отмена программы может привести к существенному падению производства сельхозтехники. Также летом прорабатывался вариант параллельного действия скидок и льготного лизинга. «Чтобы <…> ритмичность работы заводов не нарушилась, и люди не потеряли в зарплатах, мы предложили на этот переходный этап сохранить старые меры поддержки, в первую очередь, программу 1432», — говорил в июле президент ассоциации Константин Бабкин.

В октябре в ходе выставки «Золотая осень» директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что программа 1432 продолжит действовать. «Я хочу официально заявить, что на ближайшие три года мы заложили на нее 7 млрд руб. [в год] в бюджете Минсельхоза. В этом году по решению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева 3 млрд руб. уже было добавлено (изначально на этот год предусматривалось 8 млрд руб. — «Агроинвестор»), — сказал Некрасов. — Пока программа работает, и мы надеемся, что она себя еще проявит в части поддержания сельхозмашиностроения». Однако ведомство считает, что будущее за льготным лизингом и льготным кредитованием, и именно эти инструменты министерство планирует развивать, добавил чиновник.

По оценке «Росспецмаша», предусмотренных средств недостаточно. В августе ассоциация попросила правительство ежегодно выделять по 16,5 млрд руб. на субсидирование скидок на сельхозтехнику для аграриев в 2020—2023 годах.

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