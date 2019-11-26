Минсельхоз будет поддерживать молочный сектор до достижения самообеспеченности молоком

Господдержка молочной отрасли не будет сокращаться, пока Россия не выйдет на самообеспеченность молоком, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе VI Международного агропромышленного молочного форума. «На сегодняшний день у нас 84,9% собственного производства молока, а наш порог, к которому мы стремимся, — это 90%. Соответственно, пока мы не достигнем этого порога, государственная поддержка в этом направлении не будет уменьшаться», — заверила она (цитата по ТАСС).



Уровень самообеспеченности молоком в 84,2% указан в Нацдокладе Минсельхоза о результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам прошлого года. Однако в сентябре Росстат скорректировал данные по балансу ресурсов и использования молока, в частности, повысил оценку импорта молочной продукции на 0,8 млн т до 6,5 млн т в пересчете на молоко. В итоге самообеспеченность, по данным статведомства, уменьшилась до 82,4%. В 2017-м этот показатель составлял 82,3%, в 2016-м — 80,7%. При этом Росстат учитывает в своих расчетах нетоварное молоко. Аналитический центр Milknews оценивает самообеспеченность по товарному молоку в 76,7%.



При сохранении нынешних темпов развития и активности инвесторов молочная отрасль сможет перейти психологический рубеж по самообеспеченности в 90% в 2022 году — при условии, что ежегодный прирост производства молока в последующие годы будет не ниже 1,8%, оценивает партнер консалтингового направления компании «Вальтер констракшн» Анастасия Владимирова. «Но это в теории, как будет на самом деле — сказать сложно, тем более что расчеты разных аналитиков по самообеспеченности сильно разняться, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Так, например, если отталкиваться от оценки по товарному молоку, которую дает «Союзмолоко», — 78,8% в 2018 году, то для того, чтобы достигнуть предусмотренного Доктриной продбезопасности уровня 90% потребуется 7-10 лет в зависимости от спроса и экономической ситуации». При этом Владимирова обращает внимание на рост себестоимости производства молока, что в какой-то степени нивелирует эффект от предоставляемых льгот для развития отрасли.



По словам Фастовой, в прошлом году производство молока в стране увеличилось на 1,5%, а за девять месяцев 2019-го — на 1,7%. По итогам десяти месяцев валовой надой увеличился на 1,9% до 26,7 млн т, следует из данных Росстата. В том числе прирост в сельхозорганизациях составил 3,8% до 14,1 млн т. Значительнее всего за этот период производство молока увеличили Калужская, Кировская, Рязанская, Калининградская области и Удмуртия, ранее сообщал Минсельхоз. «Мы видим, что мы по итогам 2019 года выйдем на общее производство молока уже 31,1 млн т», — сказала в ходе молочного форума Фастова. В прошлом году, по данным Росстата, объем производства молока во всех хозяйствах составил 30,6 млн т, показатель не превышал отметку в 31 млн т с 2012 года.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что хотя в прошлом году импорт молочной продукции сократился на 7,2%, а за последние шесть лет — на 30%, и доля молока отечественного производства стабильно увеличивается, нужно продолжать работать над снижением зависимости от зарубежных поставок и развитием экспорта. Молочная отрасль имеет высокую инвестиционную привлекательность и хороший экспортный потенциал, подчеркнул глава агроведомства. Основными потребителями российской молочной продукции остаются страны ЕАЭС, их доля составляет около 60%, уточнил Патрушев. Большим успехом для отрасли он назвал открытие рынка Китая в прошлом году, в 2019-м российские предприятия получили доступ на рынки Туниса и Турции. «Это тоже весьма важные направления», — уверен министр.



По данным ФТС, за девять месяцев этого года Россия на 20,9% увеличила импорт сгущенного молока и сливок до 135,9 тыс. т, сливочного масла — на 36,4% до 87,2 тыс. т, сыров и творога — на 10,3% до 197,5 тыс. т. В целом ввоз молочной продукции вырос на 16% и составил почти 5 млн т в пересчете на молоко, оценил Аналитического центра Milknews. Экспорт за этот же период прибавил 4% и достиг 477,8 тыс. т. Ранее гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов прогнозировал, что по итогам года импорт молочной продукции увеличится на 5-10%. Рост ввоза он объяснял перераспределением сырьевых ресурсов Беларуси, которая после ограничения ввоза продукции в Россию стала поставлять нам больше сыров, а также тем, что российские компании восстанавливают запасы после все того же ограничения импорта из соседнего государства.



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