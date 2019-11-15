Правительство утвердило обязательную маркировку молочной продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о внесении готовой молочной продукции в список товаров для обязательной маркировки, которая должна начаться 1 июня 2020 года. Документ опубликован на сайте кабмина. Оборот молочной продукции без маркировки будет разрешен до 1 декабря 2020 года. Такой переходный период позволит участникам рынка плавно перестроиться на новую систему и минимизировать риски, говорится в пояснении к распоряжению.

Также Минсельхоз и Минпромторг утвердили методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции, сообщило агроведомство. По словам главы министерства Дмитрия Патрушева, маркировка молочной продукции может дополнить действующую систему электронной ветсертификации «Меркурий», повысив уровень прослеживаемости от производителя до прилавка. «Уверен, данный эксперимент позволит эффективно интегрировать обе системы с учетом интересов бизнеса и конечного потребителя», — отметил он.

Документ закрепляет основы и порядок маркировки молочной продукции, в том числе способы взаимодействия участников эксперимента с информационными системами — ГИС «Маркировка» и ФГИС «Меркурий», рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В частности, предлагается несколько вариантов интеграции систем с учетом технических возможностей участников молочного рынка. Ранее замдиректора департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева уточняла, что в первом случае учетная система производителя сама будет связываться с системой маркировки и с «Меркурием». Второй вариант — взаимодействие с системами через личный кабинет производителя, третий — когда интерфейсом обеих систем может выступать любая из них. «Интеграция двух систем позволяет минимизировать издержки бизнес-сообщества, которое сможет осуществлять работу в режиме «единого окна», а также реализовать сквозную прослеживаемость молочной продукции «от фермы до прилавка», что даст потребителю уверенность в легальности товара», — уверен Мантуров.

Поиск оптимальных решений по оптимизации систем прослеживаемости ведется совместно с бизнес-сообществом в том числе с малым бизнесом и несетевой торговлей, поэтому методические рекомендации могут быть доработаны в ходе проведения добровольного эксперимента, уточняет Минпромторг. По информации ведомства, в нем участвуют производители молока, сливок, йогуртов и кефиров, молочных сывороток, сыров и творога, сливочного масла, мороженого и некоторых других видов молочной продукции.

Между тем Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») считает недопустимым введение обязательной маркировки молочных продуктов без оценки целесообразности ее применения. Изначально предполагалось, что вопрос будет решен после эксперимента, который начался в июле, однако методические рекомендации для его проведения утвердили лишь сейчас. При этом все предложения бизнес-сообщества были исключены из итоговой версии, обращает внимание союз. «В эксперименте не участвуют крупнейшие российские предприятия, а список участников держится в строжайшем секрете от общественности. Надежность результатов такого эксперимента вызывает серьезные сомнения», — подчеркивает «Союзмолоко».

Изначально ведущие компании — переработчики молока готовы были участвовать в эксперименте и выступали за маркировку, но при условии, что молочная продукция не будет включения в систему «Меркурий». Однако работа в последней стала обязательной для всей отрасли с 1 ноября. В результате лидеры рынка отказались от эксперимента с маркировкой. «Участвовать во внедрении двух параллельных систем прослеживаемости мы не считаем возможным. Как из-за финансовой, так и из-за человеческой нагрузки», — говорила «Агроинвестору» представитель Danone. «С учетом отсутствия каких-либо преимуществ для отрасли и наличия возрастающих затрат для бизнеса, наша компания не поддерживает внедрение дублирующей системы прослеживаемости в виде маркировки», — соглашалась представитель PepsiCo.

Обязательная маркировка имеет серьезное экономическое влияние на участников рынка и требует от бизнеса огромных затрат, акцентирует «Союзмолоко». «При внесении подобных изменений, затрагивающих всех участников индустрии, государством предусмотрено проведение оценки регулирующего воздействия. Однако решение о введении маркировки в отрасли было принято в форме распоряжения правительства, чтобы избежать такой процедуры», — говорится в сообщении на сайте союза. Внедрение дополнительной системы прослеживаемости потребует затрат на уровне 20 млрд руб. в год (стоимость кодов маркировки для всей молочной продукции) и около 25 млрд руб. капитальных вложений (оборудование для нанесения маркировки), оценивает «Союзмолоко».

По словам гендиректора союза Артема Белова, молочная отрасль является одной из самых сложных с точки зрения производства и логистики, с короткими сроками годности продукции, сотнями форматов упаковки и более чем 2 тыс. заводов, которые не в состоянии переоснастить производство и перестроить процессы ни до 1 июня, ни до 1 декабря 2020 года. Решение о многомиллиардных затратах для тысяч предприятий молочной отрасли принималось без учета мнения бизнеса и с нарушением законодательных норм, акцентирует союз.

Многие эксперты и участники рынка выступают против введения маркировки, в первую очередь именно потому, что ее внедрение предполагает большие инвестиции в оборудование, соглашается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор проекта по маркировке. Однако он утверждает, что затраты на печать маркировки на товары могут быть равны нулю. Центр сообщил, что заключил соглашение о сотрудничестве и инвестициях в совместный проект с технологическим стартапом SPT, чтобы упростить систему маркировки и снизить затраты на ее внедрение. Как говорится в сообщении ЦРПТ, коды можно наносить не на производственных линиях компаний, а при изготовлении упаковки и этикетки в типографии. Таким образом производителям не придется покупать специальное оборудование и нести затраты по его обслуживанию, утверждает центр.

Эксперимент по маркировке молочной продукции должен продлиться до 29 февраля 2020 года. Минпромторг и Минсельхоз оценят результаты эксперимента и представчят доклады в правительство до 1 декабря 2019-го и до 16 марта 2020 года. Россельхознадзор ранее заявлял, что маркировка не решит проблему фальсификата и будет способствовать монополизации рынка. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике рекомендовал Минпромторгу повторно проработать вопрос целесообразности введения маркировки на пищевую продукцию животного происхождения, обращая внимание, что уже действует система «Меркурий», сообщал портал Milk News. В конце октября группа депутатов Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке, главам ФАС, Минэкономразвития и Минпромторга с просьбой проверить обоснованность «тотального внедрения обязательной маркировки».