Danone отказалась от эксперимента по маркировке

Французская группа Danone, один из крупнейших переработчиков молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, сообщила «Агроинвестору» представитель компании. Она пояснила, что основным условием участия в эксперименте было исключение готовой молочной продукции из системы «Меркурий». «Поскольку готовая молочная продукция не была исключена из «Меркурия», участвовать во внедрении двух параллельных систем прослеживаемости мы не считаем возможным. Как из-за финансовой, так и из-за человеческой нагрузки», — уточнила она.



Более того, обсуждение системы маркировки, которая может быть введена в дополнение к «Меркурию», вызывает у компании большие опасения, сказал РБК гендиректор российского офиса Danone Чарли Каппетти. «Это будет двойная технологическая и финансовая нагрузка, которую ни один бизнес не в состоянии понести», — признал Каппетти. Вопросы вызывает и стоимость самой услуги по маркировке: штрих-код, которым маркируется каждая единица выпущенного товара, стоит 50 копеек, обращает внимание Каппетти. Столько же стоит штрих-код для маркировки шуб и сигарет, но доля этих затрат в стоимости пакета молока и других молочных продуктов, которые россияне покупают каждый день, будет, по мнению Danone, выше. Каппетти добавил, что эта нагрузка будет заложена в цену и в конечном итоге все равно ляжет на плечи потребителей. По этой же причине ранее участвовать от эксперимента по маркировке отказалась группа PepsiCo.



Представитель Danone сообщила, что сейчас все усилия компании направлены на подготовку полномасштабного внедрения «Меркурия» на готовую молочную продукцию. С 1 июля в системе отслеживаются сгущенное молоко, сливочное масло и сыры, а с 1 ноября будет добавлен весь остальной молочный ассортимент. В начале октября Россельхознадзор сообщал, что «Вимм-Билль-Данн» (входит PepsiCo) стал лидером по оформлению электронных ветсертификатов (ЭВС) в «Меркурии» среди переработчиков молока — 1,3 млн электронных документов в неделю. При этом группа не завершила полный переход на ЭВС, и служба ожидает удвоения числа оформляемых в «Меркурии» документов.



Danone поддержала маркировку готовой молочной продукции сразу после объявления о возможности ее введения в начале 2018-го. В мае 2018-го на Петербургском экономическом форуме компания подписала соглашение о сотрудничестве в эксперименте с оператором системы маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Тогда компания заявляла, что маркировка «является более перспективной для молочной промышленности», а участие в пилотном проекте «позволит отработать техническое решение маркировки молочных продуктов контрольно-идентификационными знаками и оценить его влияние на текущие операционные бизнес-процессы, а также оптимизировать затраты на его внедрение для отрасли».



Еще в прошлом году ЦРПТ провел все технические исследования производства Danonе и дал рекомендации о том, какой способ интеграции в проект является оптимальным и наименее затратным, в свою очередь уточнил «Агроинвестору» представитель ЦРПТ. Он также отметил, что решение о начале маркировки молока принято госкомиссией по противодействию незаконному обороту, в состав которой входят Минсельхоз, Минпромторг и другие ведомства. «Каждая компания выбирает самостоятельно, каким образом и в какой срок подготовиться к выполнению требований законодательства», — добавил представитель ЦРПТ.



Как сообщалось ранее, обязательную маркировку молочной продукции предполагается запустить с 1 июня 2020 года. С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020-го проводится пилотный проект по маркировке. По словам представителя ЦРПТ, сейчас обследованы производственные площадки более 30 компаний, еще 20 на финальной стадии присоединения к пилотному проекту. Кроме того, в пилоте, согласно информации центра, участвуют все ключевые ритейлеры — X5, «Магнит», «Метро», «Лента», «Ашан», «Озон». «За два месяца пилота по молочной продукции протестировано нанесение кода на 65% существующих типов упаковок: картонную коробку, мягкую упаковку, фольгу, бутылку ПЭТ, пакет «подушечка». Также определены базовые способы нанесения: типография, прямое нанесение и этикетирование», — рассказали в ЦРПТ. Одновременно апробировано нанесение двумерного цифрового кода через печать в типографии: при данном способе маркировки стоимость на единицу продукции составит примерно 0,1 копейки, заверили в центре.



Ранее «Союзмолоко» (в него входят Danone, PepsiCo, «ЭкоНива», Valio и др.) оценил совокупные единовременные инвестиции молочных заводов на маркировку примерно в 25 млрд руб., а ежегодные затраты — в 20 млрд руб. Союз придерживается позиции, что введение обязательной маркировки станет избыточной мерой противодействия нелегальному обороту продукции и двойным обременением для молочных предприятий, так как для прослеживаемости уже внедряется система «Меркурий». Против маркировки выступает и Молочный союз России: по его подсчетам, дополнительные операционные расходы каждой компании на оплату кода измеряются суммой от нескольких миллионов до нескольких миллиардов рублей в год.

