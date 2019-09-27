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Технологии
Обязательная маркировка молока стартует 1 июня 2020 года
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
27 сентября 2019
«Союзмолоко» считает новую систему слишком затратной и избыточной
Благодаря маркировке предполагается обеспечить полную прослеживаемость продукции
Фото: М. Стулов

Обязательная маркировка готовой молочной продукции начнется в России 1 июня 2020 года. Как сообщает пресс-служба Минпромторга России, соответствующий проект распоряжения правительства был одобрен на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшемуся 25 сентября.

Сейчас молочная продукция маркируется в экспериментальном режиме, который стартовал 15 июля и должен продлиться до 29 февраля 2020-го. Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, в эксперименте участвуют более 30 компаний, в том числе крупные производители. «Еще раз призываю участников оборота молочной продукции активно подключаться к эксперименту для использования всех возможностей комфортного перехода к обязательной маркировке», — приводит ТАСС слова Мантурова.

В частности, тестирование системы маркировки провела компания «Курское молоко», уточняет пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором пилотного проекта. По ее информации, цифровые коды DataMatrix были нанесены на бутылки с молоком и упаковки творога. «Для настройки линий использовалось техническое зрение компании Omron, процесс настройки для тестового выпуска продукции занял не более одного часа, запуск маркировки на линии не привел к сбоям и потере скорости. Таким образом, установка дополнительного оборудования не потребовала существенных временных затрат и изменения технологических процессов», — говорится в пресс-релизе организации. В сообщении также приводятся слова гендиректора «Курского молока» Сергея Дворника о том, что компания видит в маркировке большие возможности для отрасли, а также защиту от подделок. Кроме того, «Курское молоко» рассчитывает на эффект от маркетинговых акций, которые будет возможно запускать при помощи кодов на упаковках.

Однако Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») заявляет, что запланированный к старту 15 июля эксперимент по маркировке по факту не был начат. «Методические рекомендации к проведению эксперимента не утверждены и не согласованы ни с Министерством сельского хозяйства, ни с бизнес-сообществом», — говорится в заявлении союза. Он также выразил возмущение игнорированием законодательных норм, в соответствии с которыми для оценки необходимости введения обязательной маркировки предусмотрено проведение анализа целесообразности.

Сам союз полагает, что введение обязательной маркировки может стать избыточной мерой противодействия нелегальному обороту продукции и двойным обременением для молочных предприятий, так как для прослеживаемости уже внедряется система «Меркурий». Так, по оценке союза, совокупные единовременные инвестиции молочных заводов составят около 25 млрд руб, а ежегодные затраты — около 20 млрд руб. При этом вся чистая прибыль отрасли за 2018 год составила 35 млрд руб. «Технологических решений по заявленной ранее интеграции системы маркировки и ФГИС «Меркурий» не разработано, что означает для отрасли работу в интерфейсах двух систем», — предупреждает «Союзмолоко». По словам Мантурова, компании, входящие в «Союзмолоко», не принимают участие в эксперименте.

Вопрос о возможности маркировки молочной продукции возник в 2018 году и обсуждался в качестве альтернативы «Меркурию», против распространения которого на готовую молочную продукцию также ранее выступало «Союзмолоко». Однако с 1 июля в «Меркурий» все же включены сгущенное молоко, сливочное масло и сыры, а с 1 ноября будет добавлен остальной молочный ассортимент. Цифровую маркировку готовой молочной продукции поддерживал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказывали газете «Ведомости» чиновники весной 2019-го. По их словам, премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий». Речь шла о том, чтобы на этапе поставки сырья работал «Меркурий», а от завода — маркировка.

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