Вся молочная продукция включена в «Меркурий»

С 1 ноября питьевое молоко, кисломолочная продукция и мороженое должны сертифицироваться в системе «Меркурий», говорится в приказе Минсельхоза, опубликованном на портале правовой информации. Ранее, с 1 июля этого года, производители должны были оформлять электронные ветсертификаты только на сгущенное молоко и сливки, сливочное масло и сыры. Минсельхоз и Россельхознадзор не разделяют звучавшие ранее опасения некоторых участников рынка о возможных перебоях с поставками молочной продукции из-за увеличения нагрузки на систему. Также не ожидает трудностей Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), несмотря на то что пока не все вопросы по работе системы окончательно разрешены. Однако союз работает с Россельхознадзором и Минсельхозом для их последовательного урегулирования.



Опрошенные «Агроинвестором» участники рынка активно работают в «Меркурии» и также не видят больших рисков из-за расширения линейки сертифицируемой продукции. Правда, некоторые из них обращают внимание, что система не идеальна. Так, например, директор «Деревенского молочного завода» (Кемеровская область) Александр Сухинин напоминает, что много небольших частных предприятий находятся в регионах, где есть проблемы с выходом в Интернет. И внедрение «Меркурия» для таких ферм — серьезная проблема. «А ведь сдача молока для них — единственный доход. Не хотелось бы, чтобы они пострадали», — говорит он. В целом же, по его словам, большинство молокозаводов работают в этой системе еще с прошлого года, когда «Меркурий» был запущен в тестовом режиме. «Тогда сразу обнаружились некоторые проблемы в системе, однако все они были быстро исправлены. Тем не менее, вопросы остаются. Молоко — это продукт, с которым необходимо работать каждый день, поэтому очень важно, чтобы в системе не было сбоев, — подчеркивает Сухинин. — Однако они периодически возникают, например, бывает, что при приемке не гасится эВСД, и покупателю приходится принимать продукцию на свой страх и риск. Подобные моменты, безусловно, необходимо отрабатывать».



МПК «Сырный дом» (Воронежская область) полностью готова к учету всей своей продукции в системе «Меркурий». «Наша компания и до этого в тестовом режиме использовала «Меркурий», поэтому с внедрением эВСД с 1 ноября проблем не возникнет, поскольку все процессы уже отлажены, — делится гендиректор компании Сергей Лыбань. — Система совершенствуется и возникающие ранее проблемы технического характера постепенно устраняются. Сейчас нареканий в работе системы нет. Есть моменты, когда наблюдается сильная загрузка — например, ночью, когда отгружается молочная продукция, чтобы утром попасть на прилавки торговых сетей. Но и это рабочий момент, который со временем будет устранен».



PepsiCo (бренды «Домик в деревне», «Агуша», «Ламбер» и др.) тоже начала сертифицировать в «Меркурии» всю молочную продукцию задолго до 1 ноября. «Никаких критических сложностей мы не наблюдаем, а локальные вопросы разрешаются с контрагентами в двухстороннем порядке», — рассказывает представитель компании. Несмотря на то, что большинство других крупных участников рынка тоже уже активно начали работу в системе, PepsiCo не заметила с их приходом какого-либо изменения в работе самого «Меркурия». «Поэтому мы надеемся, что с 1 ноября система выдержит увеличение нагрузки, в том числе благодаря тому, что подготовительные работы были проведены как бизнесом, так и Россельхознадзором», — комментирует представитель компании.



По данным Россельхознадзора, сейчас удельный вклад количества эВСД на готовую молочную продукцию составляет около 30% от общего числа сертификатов, оформляемых на все виды подконтрольных товаров. В целом за октябрь было оформлено свыше 236,5 млн эВСД, в том числе 61,6 млн — на готовую молочную продукцию.



Производитель сыров «Кабош» работает в системе «Меркурий» уже два года и убедился, что система функционирует нормально. «Конечно, были небольшие технические сложности, и это неудивительно, ведь продукт новый, но они быстро решались в рабочем порядке, — комментирует гендиректор компании Дмитрий Матвеев. — Главная цель «Меркурия» - обеспечение прослеживаемости продукции — достигнута. Поэтому мы считаем, что это один из важных и правильных шагов, который сделало государство».



Правда, Матвеев признает, что с запуском «Меркурия» фальсификата на рынке не стало меньше, хотя снижение такой продукции — одна из целей внедрения системы. Он видит причину в принципах работы торговых сетей, которые активно закупают сыры по 280 руб./кг с заменителями молочного жира, и продают их вместе с более дорогими натуральными сырами. «Необходимо законодательно заставлять ритейлеров разделять полки и продавать натуральные молочные продукты отдельно от ненатуральных, причем к последним должны относиться не только продукты с заменителем молочного жира, но и те, которые содержат в составе сухое молоко или сухую сыворотку», — уверен Матвеев. Правила раздельной продажи молочной продукции и продукции с заменителями молочного жира действуют с 1 июля, однако в августе Роспотребнадзор сообщал, что более 60% магазинов не изменили порядок выкладки и продажи продукции, ссылаясь на неоднозначность инструкций.



По словам Сухинина, пока непонятно, станет ли благодаря «Меркурию» меньше фальсифицированной молочной продукции — это будет понятно после того, как все предприятия перейдут на работу в системе. «Сама по себе идея хорошая. Но нужно ее дорабатывать совместными усилиями», — добавляет он. Представитель PepsiCo также затрудняется оценить, как система помогает бороться с фальсификатом. «Но, по официальным оценкам, доля фальсификата на рынке невелика, она не превышает 7%», — уточняет она. Сергей Лыбань считает, что «Меркурий» на сегодняшний день — одна из эффективных мер в борьбе с некачественной и небезопасной продукцией.



При этом участники рынка негативно относятся к идее обязательной маркировки молочной продукции, которую предполагается запустить с 1 июня 2020 года дополнительно к сертификации в «Меркурии». «Непонятно, зачем нужна эта маркировка, когда ее функции уже выполняет «Меркурий». Это избыточная мера», — оценивает Матвеев. «С учетом отсутствия каких-либо преимуществ для отрасли и наличия возрастающих затрат для бизнеса, наша компания не поддерживает внедрение дублирующей системы прослеживаемости в виде маркировки», — вторит ему представитель PepsiCo. А вот «Сырный дом» рассматривает вопрос участия в эксперименте по маркировке, но пока анализирует информацию. «“Меркурий” и маркировка — не противоречащие друг другу системы, которые вполне могут существовать в едином поле. Однако для глобальных выводов пока слишком мало информации. Получить ее можно только при тестовых испытаниях», — говорит Сергей Лыбань. По оценке «Союзмолоко», внедрение дополнительной системы прослеживаемости потребует дополнительных затрат на уровне 20 млрд руб. в год (стоимость кодов маркировки для всей молочной продукции) и около 25 млрд руб. капитальных вложений (оборудование для нанесения маркировки).

