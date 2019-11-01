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Рынки
Депутаты Госдумы обеспокоены тотальной маркировкой товаров
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
1 ноября 2019
Расходы бизнеса оценены в 0,4-1,2 трлн рублей в год
Как предполагается, к 2024 году система маркировки должна охватить все группы товаров
Фото: Я. Чингаев

Группа депутатов Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке, главам ФАС, Минэкономразвития и Минпромторга с просьбой проверить обоснованность «тотального внедрения обязательной маркировки». В частности, депутаты указали, что для производителей подключение к системе маркировки влечет колоссальные дополнительные расходы как единовременные, так и постоянные в дальнейшем, а «неизбежный перенос предприятиями своих издержек по подключению к системе маркировки на покупателей повлечет рост цен, ускорение инфляции», сообщает «Интерфакс».

«Только, например, по кондитерской отрасли указанные расходы составят десятки миллиардов рублей», — считают авторы обращения. Размер платы (50 копеек) оператору системы маркировки, Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), был директивно установлен на непрозрачной, нерыночной основе, без какого-либо экономического обоснования и привязки к обязательствам ЦРПТ по размеру инвестиций, говорится в обращении к главе ФАС Игорю Артемьеву. «По имеющимся оценкам, этот «новый налог в пользу частной компании» составит от 400 млрд до 1,2 трлн руб. в год (с учетом того, что к 2024 году правительство планирует распространить обязательную маркировку на все потребительские товары массового спроса). По сути, речь идет о монопольно высоком тарифе», — говорится в письме.

Непонятно, как будет работать система маркировки применительно к весовым и непакетированным товарам, доля которых, например, на продовольственном рынке превышает 50%, говорится в письме к главе Минпромторга Денису Мантурову. Если же обязательная маркировка распространится только на товары в производственной упаковке (как, например, предусмотрено экспериментом по маркировке молочной продукции), это приведет к сокращению ассортимента. Генпрокуратуру депутаты попросили провести проверку законности и антикоррупционную экспертизу распоряжений правительства, касающихся списка категорий товаров, которые будут маркироваться, назначения ЦРПТ оператором системы маркировки, а также постановления правительства о размере оплаты за услуги по предоставлению кодов маркировки.

В Минпромторге назвали обвинения депутатов беспочвенными. Замминистра Виктор Евтухов заявил «Коммерсанту», что маркировка позволит добросовестным игрокам повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, усовершенствовать логистические схемы, оптимизировать издержки, связанные с учетом продукции, а также нарастить долю рынка благодаря снижению доли незаконного оборота. Представитель Минсельхоза подчеркнул изданию, что «вопрос о целесообразности маркировки решает правительство».

«Ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, не произошло ни роста цен, ни снижения ассортимента или опустения полок, не зафиксировано проблем как крупного так и малого, и среднего бизнеса», — в свою очередь заявил РИА «Новости» представитель ЦРПТ. Он отметил, что такими прогнозами, как правило, пугают те компании и организации, которые не готовы обеляться. В ФАС РИА «Новости» сообщили, что пока не получали письма.

Оператор проекта — Центр развития перспективных технологий — учрежден «Ростехом», USM Holdings Алишера Усманова и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого. Планируется, что система маркировки «Честный знак» должна охватить значительную часть товарных потоков в России. На данном этапе маркировка обязательна для шуб, обуви и табачной продукции, пилотные проекты реализуются в отношении лекарств и молочной продукции. К 2024 году система должна охватить все товары. В июне 2019 года Минпромторг и ЦРПТ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве в маркировке, в соответствии с которым в систему маркировки будет вложено 220 млрд руб. в течение 15 лет. Срок окупаемости проекта — не менее семи лет.

Обязательная маркировка готовой молочной продукции вступит в силу с 1 июня 2020 года. «Союзмолоко» (входят Danone, PepsiCo, «ЭкоНива», Valio и др.) оценил совокупные единовременные инвестиции молочных заводов на маркировку примерно в 25 млрд руб., а ежегодные затраты — в 20 млрд руб. Сейчас молочная продукция маркируется в экспериментальном режиме, который стартовал 15 июля и должен продлиться до 29 февраля 2020-го. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что в эксперименте участвуют более 30 компаний. Однако крупнейшие переработчики, такие как Danone и PepsiCo, присоединиться к эксперименту отказались, называя маркировку дублирующей «Меркурий» системой, нецелесообразной и финансово затратной.

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