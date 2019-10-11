Алексей Гордеев: Минфин не понимает важность программы развития села

Финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в России является недостаточным, и Минфин не до конца понимает ее важность, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на деловом завтраке Сбербанка в пятницу. «Не скрою, у нас идут дебаты с Минфином, не могу похвалить Минфин, нет до конца понимания важности этой программы», — приводит слова Гордеева «Интерфакс».

Одновременно он похвалил «дружную работу» Госдумы, поддержавшей госпрограмму. «Эта поддержка дала первый шаг к тому, чтобы, хотя ее только приняли, но все-таки стали рассматривать вопросы финансирования, хотя и недостаточное на этом этапе», — сказал Гордеев. Он не исключил, что программа может получить статус нацпроекта. «Мы ставим вообще вопрос, чтобы это был национальный проект. Думаю, что к этому в конечном итоге придет руководство страны», — добавил вице-премьер.

В ответ замминистра финансов Андрей Иванов согласился с тем, что без обустройства жизни на селе невозможно развитие России. «Что касается финансов, то финансы — дело наживное, Алексей Васильевич. Со временем программа наполнится соответствующими ресурсами, и мы сможем решить те задачи, которые обозначены в ее целевой части», — приводит слова Иванова РИА «Новости».

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» была разработана Минсельхозом по поручению президента Владимира Путина и утверждена правительством в июне 2019 года. Она начнет действовать с 2020 года и рассчитана до 2025-го. За этот период, как ранее пояснял премьер-министр Дмитрий Медведев, поставлена задача приблизить уровень жизни сельского населения к городскому, в том числе будут решаться задачи жилищного строительства и благоустройства, развития инфраструктуры, доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования. Общий объем финансирования программы в ее паспорте определен в 2,3 трлн руб. в течение шести лет. Из этой суммы 1,1 трлн руб. должны быть выделены из федерального бюджета, в том числе 79 млрд руб. — в 2020 году, 161 млрд руб. — в 2021-м и 193 млрд руб. — в 2022-м. Однако, как сообщает Минсельхоз, в проекте бюджета на следующий год на финансирование программы предусмотрено лишь 35,8 млрд руб.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на другую проблему — размытость ответственности за реализацию программы. Так, вопросы строительства фельдшерско-акушерских пунктов и центральных районных больниц находятся в компетенции Минздрава, вопросы строительства школ на селе — Минпросвещения, сельских дорог — Минтранса. «Было бы правильно, чтобы Министерство сельского хозяйства было ГРБС (главным распорядителем бюджетных средств) по этой программе, чтобы концентрировало ресурсы, и чтобы на Министерстве сельского хозяйства была ответственность за реализацию программы», — сказал Володин, отметив, что это позиция Госдумы.

Володин также заявил, что необходимо принять законодательство о направлении средств в регионы уже в январе, а не в середине года. Это позволит в начале 2020-го приступать к реализации программ и проектов, в том числе и программы комплексного развития села. Он добавил, что при решении данного вопроса также необходимо учитывать, «от кого будет зависеть перечисление средств».

Основные цели госпрограммы, которая придет на смену подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», — сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%. Кроме того, работающие на селе индивидуальные предприниматели и организации смогут получить льготные кредиты по ставке до 5% для создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключения к ним.

Особенностью программы станет ее инициативный и проектный характер, что предполагает активное участие населения, предпринимателей и органов местного самоуправления в определении направлений реализации проектов, отмечает Минсельхоз. В результате, как отметил в пятницу глава ведомства Дмитрий Патрушев, программа будет действовать снизу, из регионов, с учетом их конкретных потребностей. «На 2020 год предполагается бюджетное финансирование порядка 80 млрд руб., но регионы проявили беспрецедентный интерес к участию в программе и ее софинансированию. Только на 2020 год мы уже получили от них заявки на 132 млрд руб. И теперь нам нужно сделать первый шаг и показать эффективность программы», — заключил министр.