В торговле молочной продукцией остаются нарушения

Роскачество проверило, как в магазинах соблюдаются правила продажи молочной продукции. С 1 июля 2019 года вступило в силу постановление правительства, согласно которому товары без заменителей молочного жира (БЗМЖ) должны продаваться в магазинах отдельно от тех, которые содержат такие заменители. Помочь покупателям разобраться должна соответствующая маркировка.

В течение недели с 11 по 17 ноября эксперты организации посетили 24 магазина, которые относятся к 22 торговым сетям, среди них «Азбука вкуса», «Алые паруса», «Ашан», «Карусель», «Лента», «Магнит», «Метро», «Мираторг», «Окей», «Перекресток», «Пятерочка», Spar. По информации Роскачества, нарушения выявлены только в одной сети — Spar, там совсем не было разделения продукции. Что касается других сетей, то в четырех из них («Магнолия», «Да», «Карусель» и «Перекресток») маркировка БЗМЖ стояла не только на натуральных молочных продуктах, но и на растительном напитке (соевое молоко). На сайте организации говорится, что это не является нарушением законодательства, однако вводит потребителей в заблуждение.

В некоторых магазинах встречалась маркировка ЗМЖ на ценниках. По оценке Роскачества это также способно ввести покупателя в заблуждение. Для разделения молочной и немолочной продукции законодательство предусматривает использование только одного установленного термина — БЗМЖ. Закон также не требует отделять от продукции БЗМЖ товары, в которых растительные жиры используются в качестве вкусовой добавки: например, мороженое, творожная масса, глазированные сырки. Однако в некоторых торговых сетях такая продукция расположена на отдельных полках. Эксперты Роскачества считают, что в целом можно сделать вывод о соблюдении торговыми сетями правил продажи молочной продукции, но путаница еще остается. Поэтому организация намерена проводить разъяснительную работу и продолжать мониторинги. «Агроинвестор» направил запросы в Роскачество, а также торговые сети.

«Очень общая формулировка в законе дает возможность по-разному трактовать нормы закона, поэтому сегодня, после нескольких месяцев с момента его вступления в силу мы видим такое разнообразие вариантов его исполнения, — прокомментировал «Агроинвестору» представитель Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). — У сотрудников магазинов на местах периодически возникают трудности с определением, какой продукт должен считаться молочным, а какой — с заменителем молочного жира. Действительно, мы наблюдаем распространенную проблему с некорректной выкладкой глазированных сырков или растительных напитков. Тем не менее мы ожидаем, что дальнейшее разделение молочной, смешанной и растительной категорий будет способствовать повышению потребительской грамотности населения и росту спроса на натуральную молочную продукцию».

«В наших магазинах вся молочная продукция без заменителей молочного жира располагается на отдельных полках во избежание путаницы и визуально отделена от товаров с ЗМЖ. Также рядом с ценниками на продукты без заменителя молочного жира размещены специальные значки, — сообщила руководитель по стратегическим коммуникациям «Ашан» Мария Уткина. — Трудностей при реализации этих правил у нас не возникло. А первые положительные отзывы о нововведении мы начали получать от покупателей уже в начале июля. Клиенты отметили, что стало удобнее ориентироваться в отделе, и теперь гораздо проще найти нужный товар. На повседневную работу наших магазинов нововведение никак не повлияло».

Согласно инструкции, разработанной Минпромторг и Роспотребнадзором, продукты БЗМЖ должны продаваться с применением полочных разделителей, с дополнительным оформлением ценников, также возможно дополнительное одновременное оформление товарных полок и ценников. Надпись об отсутствии заменителей молочного жира может быть размещена на полосе для ценников или на самой полке.

Предыдущая проверка Роскачества прошла в конце июля. Она выявила, что крупные торговые сети так или иначе разделили молочные продукты, однако некоторые из них выделили под каждый вид продукции отдельные полки, а некоторые лишь ограничились дополнительным оформлением ценников. Проверка Роспотребнадзора в начале августа выявила около 8 тыс. нарушений правил продажи молочной продукции в почти 5 тыс. объектов торговли, составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 14.15 КоАП (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров). В большинстве случаев надзорный орган ограничивался предупреждениями и предписаниями.

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