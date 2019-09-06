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Компании
Одна из богатейших женщин России вложит 6 млрд рублей в яблочный бизнес
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
6 сентября 2019
«Агроном-сад» запустил первую очередь фруктохранилища в Липецкой области
К 2023 году «Агроном-сад» планирует производить 75 тысяч тонн яблок
Фото: Pixabay

В Липецкой области компания «Агроном-сад», основным владельцем которой является Ольга Белявцева (пятое место в рейтинге Forbes богатейших женщин России с состоянием $500 млн в 2018 году) открыла логистический комплекс по хранению и обработке яблок. Как сообщается на сайте правительства региона, это первый этап проекта строительства фруктохранилища полного цикла, который будет полностью реализован к 2026 году.

Первая очередь рассчитана на хранение 10 тыс. т яблок, благодаря современным холодильным камерам они могут не терять своих вкусовых качеств в течение полугода, говорится в сообщении. В будущем вместимость холодильных камер достигнет 50 тыс. т, фруктохранилище также будет включать зону экспедиции, калибровки и упаковки. Общая площадь фруктохранилища составит 108 тыс. кв. м, объем инвестиций оценивается в 1,6 млрд руб.

Всего «Агроном-сад» намерен вложить в свое развитие 6 млрд руб. Сейчас площадь садоводческого хозяйства в Липецкой области составляет 5,4 тыс. га. Общая площадь садов — около 2 тыс. га, из них свыше 1 тыс. га занимают сады интенсивного типа, указано на сайте компании. Объем производства достигает 30 тыс. т товарного яблока в год. Реализация долгосрочной стратегии по расширению сада предполагает увеличение производства до 75 тыс. т к 2023 году.

После полной реализации проекта фруктохранилище «Агроном-сада» может оказаться среди российских лидеров по мощности единовременного хранения, отмечает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По данным Минсельхоза России, к 1 января 2019 года суммарная мощность имеющихся в стране 282 плодохранилищ составляла 668 тыс. т, однако значительная их часть сильно изношена. Текущие мощности хранения обеспечивают потребности садоводов лишь на 30%, констатирует Муханин. «Это самый большой вопрос для сектора — нехватка мощностей. Государство в последние годы активно субсидирует закладку новых садов, но эти яблоки хранить негде: строительство хранилищ отстает от увеличения продуктивности новых садов», — сетует он.

По словам Муханина, 13 сентября в Мичуринске состоится День садовода, и проблема хранения станет одним из главных вопросов, который будет подниматься перед Минсельхозом. «Очень сложно получить льготные кредиты. Как правило, они выдаются крупным холдингам, в то время как садоводством преимущественно занимаются средние хозяйства. Для возмещения же части капзатрат (Минсельхоз компенсирует 20% на строительство хранилищ) сначала нужно хранилище построить, какой фермер это может сделать?», — рассказал Муханин «Агроинвестору».

«Агроном-сад» ведет свою историю с 1929 года. В 2014 году основным владельцем компании стала Ольга Белявцева, совладелица крупнейшего в России производителя детского питания, компании «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). Сейчас Белявцевой принадлежит 70% «Агроном-сада», еще 30% — у Висы Мизаева, следует из kartoteka.ru. Выручка компании в 2018 году составила 592 млн руб., чистая прибыль — 179 млн руб.

В целом по стране, по оценке Муханина, урожай яблок будет примерно на уровне 2018-го. «По молодым садам сбор может быть немного больше, чем ожидали. По старым садам — чуть меньше, чем ожидали», — уточняет он. Президент ассоциации напомнил, что в старых садах Центра высокий урожай был в прошлом году, поэтому в этом будет снижение. Кроме того, погодные условия в 2019-м были сложными: июньская жара сменилась холодами в июле, когда температура воздуха опускалась до 6-8°С, а август оказался засушливым. Согласно данным Плодоовощного союза, в прошлом году валовой сбор яблок в сельхозорганизациях и КФХ был на уровне 1 млн т.

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