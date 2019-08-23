В России соберут не менее 1,35 млн тонн яблок

Этим летом в большинстве регионов, производящих яблоки, погода оставляет желать лучшего, поэтому качество продукции будет ниже, чем ожидалось, рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, многие хозяйства юга страны пострадали от града, в том числе «Сад-Гигант» в Ингушетии, сады Кабардино-Балкарии.



На фоне нестабильных погодных условий — резкой смены жары холодом — в этом году в ряде регионов сбор яблок начали раньше, чем в прошлом, продолжает Муханин. «Тем не менее, зима была мягкая, во время цветения стояла благоприятная погода, поэтому предполагаем, что ежегодная тенденция роста производства яблок сохранится», — говорит он. Глава ассоциации не исключает, что урожай в этом году может достичь 1,4 млн т, предварительные итоги будут подведены в сентябре.



По оценке Плодоовощного союза, минимальный прирост валового сбора яблок к показателю прошлого года составит 150 тыс. т, урожай достигнет не менее 1,35 млн т. Сейчас погода уже никак не сказывается: летние сорта убраны, а осенние и зимние набирают вес. Правда, на качество выращенного урожая негативно может повлиять град, который в основном регионе производства — на Юге — продолжается до середины сентября, обращает внимание президент союза Анатолий Куценко.



«Однако современные сады оснащены противоградовой сеткой, которая позволяет управлять этим риском», — добавляет он.



В садах «АФГ Националь» в Краснодарском крае сбор яблок идет по графику. «Из-за погодных условий, повлекших за собой повышенное физиологическое осыпание, урожай в этом году меньше, чем планировалось. К тому же на него повлиял град, прошедший на Кубани в июне этого года. Однако сады молодые, и такие колебания урожая не приводят к потерям в будущем», — комментирует руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ Националь» Олег Рьянов. По его словам, к лету следующего года весь сад будет накрыт противоградовой сеткой, что сведет риски, связанные с градом, к нулю. Тем не менее, в этом году компания смогла отработать технологию и добиться максимального качества урожая. «Поэтому все свои обязательства перед покупателями мы готовы выполнить в полной мере», — подчеркивает он.



Цены на яблоки в этом году, по прогнозу Ассоциации садоводов России, будут выше, чем в прошлом из-за снижения урожая в Польше из-за заморозков во время цветения, а значит, импорт не станет сильно давить на наш рынок. «Для сравнения, в этом году стоимость летнего яблока начиналось от более чем 40 руб./кг и заканчивалась 60 руб./кг против 30 руб./кг в прошлом году», — приводит данные Муханин.



По данным Росстата, к 19 августа средняя потребительская цена на яблоки составляла 107,5 руб./кг, в прошлом году в это время яблоки стоили 107,8 руб./кг. По сравнению с январем этого года цена выросла примерно на 20 руб./кг.

