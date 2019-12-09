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Рынки
Россия остается крупнейшим импортером яблок и груш
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
9 декабря 2019
В этом сезоне объем ввоза уменьшится на фоне увеличения производства
Российские садоводы научились выращивать почти все сорта яблок, которые закупаются в других странах
Фото: Pixabay

Несмотря на рост внутреннего производства, в сезоне-2019/20 Россия сохранит статус крупнейшего в мире импортера яблок и груш, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). По ее оценке, наша страна закупит за рубежом 710 тыс. т яблок, что однако почти на 80 тыс. т меньше, чем в прошлом сезоне, и 253 тыс. т груш (минус 5 тыс. т.). Для сравнения, второй в мире импортер — Евросоюз — ввезет 500 тыс. т яблок и 180 тыс. т груш. Общий объем мирового импорта яблок FAS USDA оценивает на уровне 5,97 млн т, что примерно на 210 тыс. т больше показателя прошлого сезона, груш — 1,68 млн т (плюс 110 тыс. т). 

Американские аналитики оценивают валовой сбор яблок в России в этом году в 1,7 млн т (во всех хозяйствах) — на 100 тыс. т больше, чем в прошлом. 2019-й стал вторым подряд рекордным годом, поскольку в стадию плодоношения вступают новые сады, и урожайность улучшается, говорится в отчете службы. «Правительство продолжает оказывать содействие отрасли путем различных мер поддержки, включая помощь в посадке новых садов и уходе за ними, а также предоставляет кредиты под низкие проценты и частичное возмещает капитальные затраты на строительство холодильных установок», — обращает внимание FAS USDA. Благодаря этим мерам импорт яблок в страну продолжит снижаться, считают аналитики. А вот небольшое уменьшение ввоза груш FAS USDA объясняет тем, что потребительский спрос по-прежнему смещен в сторону более дешевых видов фруктов. 

Объем переработки яблок в России в этом сезоне может составить 460 тыс. т, что на 5 тыс. т больше, чем в 2018/19-м, груш — 70 тыс. т (плюс 1 тыс. т). При этом еще пять лет назад Россия перерабатывала 370 тыс. т яблок и 9 тыс. т груш. Производство этих фруктов за пять лет выросло на 300 тыс. т и 85 тыс. т соответственно. Ранее Ассоциация садоводов России прогнозировала урожай яблок в этом году на уровне 1,15 млн т в товарном секторе, Плодоовощной союз оценивал его в 1,35 млн т.  

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова соглашается с прогнозами FAS USDA, уточняя, что основными поставщиками яблок в Россию являются Молдавия, Сербия и Белоруссия. Плодоовощной союз прогнозирует, что в этом году ввоз яблок составит 750 тыс. т при внутреннем производстве 1,93 млн т (во всех хозяйствах). При этом он обращает внимание на рост потребления семечковых фруктов: если в 2017 году оно составляло 2,3 млн т, то в 2018-м выросло до 2,8 млн т.

«Импорт является фактором, снижающим цены на яблоки. Однако стоит обратить внимание, что с конца ноября стоимость яблок резко выросла: если до этого средняя цена в рознице составляла 75-80 руб./кг, то сейчас она поднялась до более чем 100 руб./кг, — рассказала Решетникова «Агроинвестору». — Это связано с тем, что производители распродали запасы сезонного яблока, теперь осталась только сортовая продукция, которую выращивают предприятия, имеющие собственные плодохранилища современного типа. И если бы не импорт, то яблоки подорожали еще больше». По данным Росстата, ко 2 декабря яблоки в среднем по стране в рознице стоили на 3,6% больше, чем в декабре прошлого года, однако по итогам ноября их цена снизилась на 0,8%. 

По мнению Решетниковой, поставки яблок из-за рубежа будут сокращаться и дальше, так как в России в садах интенсивного типа научились производить практически все сорта, которые закупаются в других странах, кроме, возможно, некоторых премиальных сортов, которые выращиваются в принципиально другом климате и ввоз которых составляет не более 2% от общего объема. «Вопрос в том, насколько целесообразно полностью замещать импорт, ведь в этом случае производители все равно будут конкурировать по цене, но только уже между собой, а не с импортом, — рассуждает она. — К тому же, им придется более серьезно задумываться о поиске инвестиций на строительство плодохранилищ». Тем не менее, если в ближайшие годы в полном объеме сохранится господдержка садоводства, то к 2026 году есть все шансы существенно сократить импорт, добавляет эксперт. 

«По производству яблок у нас есть все шансы через пять лет заместить импорт, — считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. — Благодаря господдержке наши садоводы ежегодно перевыполняют план Минсельхоза по закладке садов. Более активное увеличение площадей под яблоко сдерживает нехватка мощностей для хранения». ​

По данным Плодоовощного союза, в этом году в России было заложено около 11-11,5 тыс. га интенсивных садов против 16 тыс. га в 2018-м. Минсельхоз планировал, что площади увеличатся на 10,5 тыс. га. Правда, если яблоневые сады интенсивного типа в стране расширяются, то количество грушевых несколько лет остается практически неизменным, и производство этих фруктов зависит только от урожайности, обращает внимание Решетникова. 

В прошлом и позапрошлом годах импорт груш составлял 272 тыс. т и 271 тыс. т, за 11 месяцев 2019-го в Россию было ввезено 211 тыс. т груш — на 16% меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сравнивает Глушков. «Мы полагаем, что и по итогам этого года ввоз груш сократится примерно на 15%, — оценивает он. — Их производство в России растет: в 2017 году урожай составил 39 тыс. т, в 2018-м 55 тыс. т, в этом году, по нашим прогнозам, оно будет еще больше». Многие садоводы, видя, что стоимость груш выше, чем яблок, проявляют к ним интерес, поясняет он. Среди основных поставщиков груш в России Глушков называет Аргентину, ЮАР, Беларусь и Чили. «Причина значительного превышения импорта груш над собственным производством в том, что эти фрукты сложно хранить. Сейчас в России почти нет хранилищ для груш, однако инвесторы постепенно начинают их строить», — добавляет глава союза.


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