Льготный НДС на фрукты пока не действует

Производители и продавцы фруктов и ягод пока не рискуют воспользоваться льготным НДС, несмотря на то, что ставка в 10% должна действовать уже с 1 октября. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на нескольких поставщиков фруктов и ритейлеров. Хотя закон уже вступил в силу, до сих пор нет постановления правительства, определяющего, какие именно фрукты и ягоды могут облагаться льготным НДС.

Ранее председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов на своей странице в Facebook написал, что торговые сети отказываются заключать договоры с производителями фруктов и оформлять первичные документы с льготным НДС, ссылаясь на отсутствие определения конкретных кодов продукции. Неразбериха в согласовании отдельных положений постановления, очевидно, связана с некоторыми видами ягод и фруктов, которые традиционно не выращивают в России, предположил Ширинов, однако, по его словам, сложно представить, что в список не попадут, например, яблоки.

«Пониженная ставка — закон, а отсутствие кодов — подзаконный акт и, получается, что наших производителей толкают на нарушение закона», — считает он. Кроме того, это провоцирует необоснованный рост цен и однозначно приведет к затовариванию и порче значительной части урожая, уверен Ширинов. В октябре ассоциация направила обращения в Федеральную налоговую службу, Федеральную антимонопольную службу, в Госдуму, Совет Федерации и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку этих обстоятельств и дать правовую оценку действий торговых сетей. Копии обращений Ширинов разместил на странице в Facebook.

Президент плодоовощного союза Анатолий Куценко в октябре рассказывал «Агроинвестору», что фактор начисления НДС влияет на цены яблок. «Сейчас ФТС впускает в Россию плодовую продукцию с 10% НДС, но правительством России все еще не принято постановление по определению перечня фруктов и ягод, к которым применяется льготная ставка, и наши производители пока отпускают продукцию с НДС 20%, тогда как условия должны быть равными», — говорил он.

Как пишут «Ведомости», поправки в постановление правительства, которым утверждается перечень товаров с льготным НДС, должен подготовить Минсельхоз. Ведомство работает над проектом документа, сейчас он находится на согласовании с заинтересованными ведомствами. Представитель министерства уточнил изданию, что готовящиеся изменения будут иметь обратную силу и распространятся на правоотношения, возникшие с 1 октября. До утверждения перечня фруктов и ягод НДС должен исчисляться по нормам Налогового кодекса — то есть по ставке 10%. «Агроинвестор» направил запрос в Минсельхоз.

Президент Владимир Путин подписал закон, снижающий НДС на фрукты и ягоды 2 августа, участники рынка ждали этого решения несколько лет. О том, что вопрос уменьшения налога прорабатывается, стало известно в апреле. В качестве альтернативной меры поддержки российских производителей рассматривался вариант субсидирования. По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, это позволило бы отечественной продукции быть в лучших конкурентных условиях по сравнению с импортной. Тогда как снижая НДС, в том числе, мы будем за счет нашего бюджета дотировать производство в других странах, рассуждал он. В итоге было принято решение, что правительство ограничит перечень фруктов и ягод, по которым будет действовать льготная ставка.

Бюджетный комитет Совета Федерации оценивал возможные потери федерального бюджета из-за снижения НДС на уровне 20 млрд руб. Компенсировать эту сумму предполагается за счет дополнительных налоговых поступлений в результате увеличения производства плодово-ягодной продукции. Однако, хотя уменьшение налоговой ставки и облегчит жизнь производителям, а также позволит снизить розничные цены, чтобы конкурировать с дешевым импортом, это не решит всех проблем отрасли, говорили участники рынка.

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