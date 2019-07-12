Дмитрий Медведев решил снизить НДС на фрукты

Премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию с 20% до 10%. Об этом глава правительства сообщил в Twitter. «Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», — написал Медведев в своем блоге.







Как информирует пресс-служба фракции «Единая Россия» в Госдуме, соответствующие поправки будут внесены в ст. 164 Налогового кодекса. Законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму, его авторами стали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций. Руководитель «Единой России» Сергей Неверов напомнил, что предложение о снижении НДС обсуждалось 9 октября 2018 года на совещании в Ставрополе с участием президента Владимира Путина. Вопрос также поднимался в ходе отчета правительства в Госдуме 17 апреля. Тогда Медведев заявлял, что прорабатываются два варианта: либо снизить НДС до 10%, либо дать субсидию всем российским производителям. «В ходе консультаций мы пришли к совместному пониманию, что на данном этапе мы пойдем по пути снижения НДС с 20% до 10%, поскольку вся продукция сельского хозяйства облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 10%», — сказал Неверов.



Пониженная ставка НДС в 10% действует в отношении основных категорий продовольственных товаров, в том числе овощей, мяса и мясопродуктов, яиц, молока, сахара, зерна, круп, рыбопродуктов и т. д. Вопрос о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию поднимался на всех уровнях с 2015 года, отмечает президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. «Категорически против был Минфин, так как выпадающие доходы бюджета, по разным оценкам, составляют 15-18 млрд руб.», — сказал он «Агроинвестору». Однако производители от снижения НДС только выиграют, заверил Куценко. «С учетом нашей маржинальности в 10-15%, для нас снижение ставки на 10% является значимым шагом. Мы сможем свою продукцию, с одной стороны, продавать чуть дешевле, а с другой стороны, находиться при достаточной маржинальности», — сказал Куценко.



Выиграют от льготной ставки НДС и конечные потребители, уверен президент Плодоовощного союза. «Для потребителя будет снижение цены. Это приведет к увеличению спроса, что простимулирует дальнейшее развитие отечественного производства», — считает Куценко. По его словам, особенно выиграют инвестирующие в садоводство хозяйства за счет взаимозачета НДС (материальные ресурсы закупаются по ставке 20%).



В то же время президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин не ожидает снижения розничных цен на плоды и ягоды. «Цена для потребителя складывается на рынке, и себестоимость производства влияет на нее не напрямую. Но льготная ставка НДС даст возможность производителям направлять больше денег на свое развитие и повысит привлекательность бизнеса в сфере садоводства», — сказал «Агроинвестору» Муханин. Куценко рассчитывает, что решение будет принято Госдумой в осеннюю сессию и вступит в силу со следующего года.



В 2018 году общий валовой сбор плодов и ягод в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах вырос на 42% до 1,2 млн т, следует из данных Росстата. По словам Муханина, за пять лет производство товарного яблока в России увеличилось почти в два раза. Согласно прогнозу Плодоовощного союза, в 2019 году за счет новых садов прирост производства составит 150-160 тыс. т. Как отмечается в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, в прошлом году в стране были заложены рекордные 16,9 тыс. га новых садов, что на 11% выше уровня 2017-го.

