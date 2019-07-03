Минсельхоз намерен регулировать рынок дикоросов

Минсельхоз хочет получить полномочия по выработке госполитики и регулированию рынка дикоросов. Проект постановления правительства, вносящий изменения в положение о министерстве, опубликован на портале проектов правовых актов. Ведомство намерено контролировать деятельность по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе лесных, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а лекарственных растений, следует из пояснительной записки к документу.



Сфера переработки и оборота пищевых дикорастущих ресурсов, а также лекарственных растений является экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста; многие дикоросы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, обращает внимание Минсельхоз. Однако, по мнению чиновников, развитие рынка сдерживает несовершенство правового регулирования сбора дикорастущего сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд населения. В том числе с этим связана низкая экономическая мотивация потенциальных участников рынка к созданию бизнеса в этой отрасли. Кроме того, сейчас ее администрируют разные ведомства, их действия не всегда синхронизированы, что негативно отражается на всех участниках рынка. Закрепление полномочий за Минсельхозом положительно скажется на урегулировании их отношений. Кроме прочего, это позволит увеличить поставки дикоросов на экспорт, рассчитывает министерство.



В августе прошлого года Минсельхоз создал межведомственную группу по развитию заготовки и переработки дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов и другого дикорастущего сырья. Замглавы ведомства Оксана Лут тогда отмечала, что экспорт продукции сектора может быть увеличен в несколько раз, а поскольку перед АПК стоит задача повышения объемов вывоза до $45 млрд к 2024 году, этому направлению будет уделяться особое внимание. Для увеличения сбора и переработки дикоросов необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, уточнение классификации продукции, порядка использования и аренды лесов, считает Минсельхоз. Ведомство рассчитывает, что изменения позволят предприятиям отрасли воспользоваться мерами господдержки, в том числе льготным кредитованием, в результате инвестиционная привлекательность сектора увеличится.



Эксплуатационный запас дикорастущего сырья в России оценивается в 8,5 млн т в год, однако используется не более 6%, хотя спрос на такую продукцию растет. Так, например, кедровый орех поставляется в Китай и Пакистан, грибы — в Италию, Австрию и Германию, чай из сибирской чаги — в Польшу, Южную Корею и Индию. Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» оценивает экспортный потенциал дикоросов примерно в $1 млрд в год.



В 2016 году занимавший тогда должность министра сельского хозяйства Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24» говорил, что грибов в России «как грязи» и «мы должны этой продукцией кормить еще и половину мира»: грибы нужно собирать, перерабатывать, брендировать и поставлять на экспорт. Однако собирается и тем более перерабатывается лишь небольшая часть, при этом страна закупает грибы за рубежом, обращал внимание он. В прошлом году в Госдуму был внесен проект закона о внесении поправок в Лесной кодекс РФ и в закон «О потребительской кооперации», призванный изменить правовое регулирование сбора, закупки и заготовки недревесных и пищевых ресурсов леса. Законопроект в частности предполагает возрождение заготовительных контор, куда любой человек сможет за деньги сдавать собранные в лесу ягоды и грибы. В ноябре 2018-го документ прошел первое чтение, однако в феврале 2019-го его рассмотрение во втором чтении было отложено, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Сейчас для того, чтобы официально сдавать грибы и ягоды на переработку нужно арендовать участок леса минимум на десять лет.



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