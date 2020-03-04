Садоводы получат субсидии за прошлый год

В этом году Минсельхоз выплатит образовавшуюся по итогам прошлого года задолженность по субсидиям на закладку садов, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. «Не должно быть такого, что кто-то не получит», — подчеркнула она, уточнив, что долги сформировались из-за повышенного интереса инвесторов к садоводству, а это говорит о том, что господдержка работает.

В прошлом году регионы взяли на себя обязательства заложить 11 тыс. га садов, Минсельхоз запланировал субсидии, исходя из этого показателя, однако в итоге были заложены рекордные 18,1 тыс. га. В итоге части садоводов, которые обратились за субсидиями, денег просто не хватило, рассказала Фастова, отметив, что из-за этой ситуации сейчас сельхозпроизводители обижены. «Это ошибка регионов, что они не заявили больше, мы бы сделали перерасчет — или уменьшили выплаты на гектар, или перераспределили средства [с других направлений]», — прокомментировала она.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков ранее рассказывал «Агроинвестору», что дефицит субсидий по уже заложенным в 2019 году садам оценивается в 2 млрд руб. По его словам, садоводство все еще остается привлекательным для инвесторов, в первую очередь в связи с высокой долей зарубежной продукции, а также с наличием господдержки. Однако есть риск, что изменения субсидирования отрасли, а также дефицит средств, предусмотренных на закладку садов негативно повлияют на динамику роста производства. Эти факторы могут привести к резкому увеличению числа «обманутых» инвесторов, заложивших сады, но не получивших причитающиеся им субсидии из-за нехватки бюджетных ассигнований, опасался Глушков.

Сейчас порядок субсидирования позволяет Минсельхозу выплатить субсидии на сады, заложенные в прошлом году, уточнила Фастова. Регионы иногда специально занижают показатели, чтобы их не наказали в случае невыполнения планов, однако в этой ситуации страдают сельхозпроизводители, отметила она. «Мы думаем, как этого избежать, потому что сельхозпроизводитель не должен страдать из-за неправильного планирования. В этом году мы дадим на эту разницу субсидии, но тогда у нас может назреть ситуация кредиторской задолженности в этом году. Мы должны или искать дополнительный источник финансирования, чтобы ее гасить, или опять за осеннюю закладку садов выплачивать субсидии в следующем году», — сказала замминистра, подчеркнув, что ведомство решает вопрос, как избежать подобных ситуаций. Например, возможен вариант, что регионы в случае перевыполнения планов будут доплачивать субсидии из своих бюджетов. «Будем думать, что предусмотреть. Получатель субсидий не должен страдать, тем более у нас есть задача увеличения площади садов», — акцентировала Фастова.

Расширение площади плодово-ягодных насаждений — одно из девяти приоритетных направлений развития агросектора, на которые предусмотрены стимулирующие субсидии. В этом году развивать садоводство готовы 54 региона. На стимулирующие субсидии по всем направлениям в сумме будет выделено 27 млрд руб., на компенсирующие — 34 млрд руб.

Согласно обновленной Доктрине продовольственной безопасности, уровень самообеспеченности плодами и ягодами должен быть не менее 60%. В прошлом году, по данным Минсельхоза, он составил 37,8%, несмотря на то что валовой сбор фруктов достиг рекордных 3,46 млн т во всех хозяйствах. По планам агроведомства, до 2025 года в России предполагается заложить не менее 65,2 тыс. га садов и плодопитомников. Производство фруктов и ягод в товарном секторе к этому времени должно вырасти до 2,2 млн т с оценочных 1,1 млн т в 2019-м.