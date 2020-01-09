Подмосковная компания собирает урожай клубники

Компания «Агрокультура групп» собрала в подмосковной Кашире первые 0,7 тыс. т клубники, выращенной на 0,4 га в новом тепличном комплексе, сообщает Минсельхозпрод региона. Как уточнил глава ведомства Андрей Разин, это пробная партия перед производством ягоды в промышленных масштабах. «Если выращивание клубники в теплице организовать правильно, то она будет давать до 30-35 кг урожая с 1 кв. м. А урожай можно собирать почти каждые два-три месяца», — отметил он.



Компания строит в Подмосковье тепличный комплекс площадью 20 га, примерно четверть из них будет отдано под ягоды. Завершить реализацию проекта предполагается в этом году. При выходе на полную мощность «Агрокультура групп» будет собирать свыше 1 тыс. т клубники в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 6,1 млрд руб.



О планах реализации проекта было объявлено в октябре прошлого года на выставке «Золотая осень». Это уже пятая очередь комплекса компании, которая является лидером региона по производству тепличных овощей. Первая очередь на 9 га была запущена в 2015 году, после ввода пятой общая площадь теплиц у «Агрокультуры групп» достигнет 100 га. Плановая мощность производства четырех очередей — 74 тыс. т овощей в год, вложения в создание комплексов составили 18 млрд руб.



В Московской области уже несколько лет развивается выращивание клубники в закрытом грунте. Так, например, компания «Агроном» из Одинцово выращивает примерно 0,5 т ягод в год, «ТК Совхоз Электростальский» планирует через два года запустить комплекс площадью 35 га, где будет производить примерно 3,5 тыс. т клубники.



Компания «АгроСК» (входит в холдинг «Эко-культура», который является одним из крупнейших в стране производителей тепличных овощей) планирует построить в Воскресенском районе Подмосковья комплекс по выращиванию клубники на 30 га. При выходе на полную мощность предприятие рассчитывает производить 1,5 тыс. т ягод в год.



Интерес инвесторов к производству ягод в теплицах повышается на фоне насыщения рынка овощей закрытого грунта: компании ищут свободные ниши и возможности для диверсификации бизнеса. Клубника — самая популярная ягода для выращивания в теплицах как в России, так и во всем мире, по оценке Ягодного союза, ее доля составляет около 70% от общего объема производства в этом сегменте.



По данным kartoteka.ru , ООО «Агрокультура Групп» зарегистрировано в октябре 2014 года в Каширском районе Московской области. Уставной капитал — 50 млн руб. Совладельцами группы являются АО «Комета», принадлежащая гендиректору компании Владимиру Чернышеву, и ООО «Пересвет-Агро», ранее подконтрольное банку «Пересвет». Сейчас бенефициаром является компания «Сити Капитал», основным владельцем которой является Владислав Глинберг— бывший член совета директоров ГК «Русское море» («Русская аквакультура»). Выручка «Агрокультура Групп» в 2018 году составила 2,68 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

