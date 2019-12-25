Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай фруктов и ягод

Минсельхоз прогнозирует, что в 2019 году валовый сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий может вырасти на 2% по сравнению с прошлым годом и составить 3,4 млн т. По данным Росстат, все хозяйства собрали 3,46 млн т, что на 121 тыс. т больше, чем в 2018-м. При этом в сельхозорганизациях производство снизилось на 10,5% до 936,4 тыс. т. Регионами-лидерами по урожаю фруктов и ягод стали Краснодарский край с 498 тыс. т во всех хозяйствах, Кабардино-Балкария (309,3 тыс. т), Дагестан (173,9 тыс. т), Волгоградская область (161,2 тыс. т) и Крым (118,2 тыс. т), следует из данных статведомства. По производству в товарном секторе традиционно в топ-5 вошли Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Крым, Воронежская и Липецкая области, а также Ставропольский край. Основными видами выращиваемых в стране фруктов и ягод являются яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и земляника, уточняет Минсельхоз.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин прокомментировал «Агроинвестору», что Минсельхоз берет данные всех хозяйств, включая личные подсобные, которые «никто никогда не учитывал и учитывать не собирается». «Если чего-то не хватает в общественном секторе, то приписывают к результатам показатели частных подворий. Поэтому этим цифрам верить нельзя. По прогнозу нашей ассоциации, в общественном секторе в этом году получили около 1 млн т, и каждый год можно ждать прибавку 150-200 тыс. т., если не будет очень суровых зим», — отметил Муханин.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала «Агроинвестору», что росту на 2% не помешали даже погодные условия: на большей части России климатическое лето было короче, чем в 2018 году. Также в этом году было высажено примерно на 10% меньше садов, чем в прошлом, но на интенсивное плодоношение вышли ранее заложенные сады. «Рост сбора яблок даже превысил 2%, а что касается других плодовых деревьев, ягодников — мы никакого существенного увеличения не наблюдали. Чтобы вишневые, грушевые сады начали активно плодоносить — такого не было, — обращает внимание она. — А вот яблоки — безусловно. И в следующем году мы прогнозируем, скорее всего, увеличение именно сбора яблок».



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) оценивала валовой сбор яблок в России в 1,7 млн т в 2019 году, что на 100 тыс. т больше, чем в прошлом. «Правительство продолжает оказывать содействие отрасли путем различных мер поддержки, включая помощь в посадке новых садов и уходе за ними, а также предоставляет кредиты под низкие проценты и частичное возмещает капитальные затраты на строительство холодильных установок», — обращает внимание FAS USDA. Тем не менее, наша страна остается крупнейшим в мире импортером яблок и груш. Американский аналитики оценивали, что в сезоне-2019/20 Россия закупит за рубежом 710 тыс. т яблок, что почти на 80 тыс. т меньше, чем в прошлом, и 253 тыс. т груш (минус 5 тыс. т.).



Ранее Решетникова обращала внимание, что импорт влияет на снижение цен на яблоки: к концу первой декады декабря в рознице они подорожали до более чем 100 руб./кг, тогда как в конце ноября стоили 75-80 руб./кг. Российские производители распродали запасы сезонного яблока, теперь осталась только более дорогая сортовая продукция предприятий, у которых есть собственные современные плодохранилища. В этой ситуации без импорта отечественные яблоки подорожали бы еще больше, поясняла эксперт. По данным Росстата на 23 декабря, средние розничные цены на яблоки были на 5,3% выше, чем в декабре прошлого года.



За две последние недели ноября и в начале декабря цены яблоки в Московском регионе выросли на 15-20%, добавляет Решетникова. В целом нехватка хранилищ серьезно влияет на ценообразование, уверена она. «Часть производителей, у которых нет своих современных хранилищ, вынуждены продавать весь урожай быстро, в первый месяц после сбора, ведь иначе его просто придется выбросить. А это подразумевает и низкие цены», — говорит эксперт. Муханин также считает, что серьезная проблема для развития сектора — это нехватка хранилищ. «Сейчас Минсельхоз разрабатывают разные варианты решения этой проблемы — субсидирование и другие. Посмотрим, может быть, будут подвижки», — заключает он.



Также Решетникова считает, что рост цен связан с увеличением НДС в этом году до 20%. «Даже если какие-то мелкие предприятия не применяют НДС, он все равно есть в логистике, закупаемых средствах производства и так далее. Поэтому увеличение цен на фреш-категорию значительно превысил официальную инфляцию, — говорит она. — Мы оцениваем рост цен на овощи и фрукты, употребляемые в свежем виде, не менее чем на 10% во всех регионах. Например, на Дальнем Востоке томаты подорожали на 40%. В ЦФО яблоки в рознице тоже гораздо дороже, чем в прошлом году». Затраты производителей увеличились, и они стремятся переложить их на покупателей. Но те же яблоки по-прежнему востребованы, что связано с популяризацией ЗОЖ и ростом числа жителей мегаполисов. «А городское население имеет принципиально другую структуру питания и потребительскую корзину», — пояснила Решетникова. При этом с 1 октября на фрукты и ягоды должен действовать НДС в 10%, однако постановления правительства, определяющего, какие именно фрукты и ягоды могут облагаться льготным НДС, до сих пор нет.



Ранее директор Плодоовощного союза Михаил Глушков говорил «Агроинвестору», что по производству яблок у нас есть все шансы через пять лет заместить импорт: благодаря господдержке садоводы ежегодно перевыполняют план Минсельхоза по закладке садов, правда, более активное увеличение площадей сдерживает нехватка мощностей для хранения. По данным союза, в этом году в России было заложено около 11-11,5 тыс. га интенсивных садов против 16 тыс. га в 2018-м. Минсельхоз планировал, что площади увеличатся на 10,5 тыс. га.

