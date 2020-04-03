Правительство ввело квоту на экспорт зерна

Правительство ввело квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в размере 7 млн т с 1 апреля до 30 июня. Постановление кабмина, датированное 31 марта, размещено на портале правовой информации. Квота не распространяется на поставки зерна в страны ЕАЭС.

Согласно документу, квота будет распределяться на основании подачи участниками внешнеторговой деятельности в таможенные органы декларации на зерно при вывозе с территории ЕАЭС. Минсельхозу поручено в режиме реального времени публиковать информацию о выборке экспортерами квоты и представлять информацию в ФТС. ФТС поручено обеспечить контроль помещения зерновых агрокультур на экспорт в объеме, не превышающем квоту. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, уточняется в документе.

Возможное квотирование экспорта зерна обсуждалось с января. Изначально Минсельхоз хотел ограничить объем экспорта во второй половине сезона на уровне 20 млн т. 27 марта агроведомство сообщило, что подготовило ряд мер для поддержания стабильности на продовольственном рынке России и стран ЕАЭС в текущих экономических условиях. Чтобы обеспечить внутренние потребности в зерне и продуктах его переработки, министерство решило ограничить экспорт зерна и начать товарные интервенции. Согласно распоряжению кабмина, которое также датировано 31 марта, в 2020—2021 годах разрешается продажа из госфонда на внутреннем рынке и (или) на экспорт до 1 млн т пшеницы и ячменя, закупленных в 2018-2016 годах. Минсельхоз предполагал направить на внутренний рынок до 1,5 млн т зерна из интервенционного фонда для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства. Торги могут начаться 13 апреля.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин уверен, что 7 млн т — разумный уровень баланса интересов между экспортерами и переработчиками зерна. Квота позволит России сохранить лидирующие позиции на мировых рынках и при этом стабилизировать цены на зерно внутри страны, говорил он ТАСС. Ранее Зернин пояснял «Агроинвестору», что союз поддерживает идею квотирования, поскольку если вдруг возникнет угроза внутреннему рынку, то те или иные ограничения на вывоз зерна все равно появятся. «Так пусть они лучше будут официальными и понятными для экспортеров, чем лежащими в понятийной плоскости», — пояснял он.

По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, в этом сезоне квота не должна создать сложностей для рынка: по прогнозу аналитиков центра, до конца сезона за рубеж может быть отгружено 6,9 млн т зерна. Однако, по мнению эксперта, ограничительная квота — в принципе «плохое решение», и она не нужна. Через какое-то время темпы экспорта зерна все равно бы упали, поскольку внутренние цены вырастут до такого уровня, когда поставки за рубеж станут нерентабельными, рассказывал Сизов РБК.

Согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в апреле Россия может экспортировать 3-3,1 млн т, включая 2,4-2,45 млн т пшеницы, тогда как в марте показатель отгрузок, по предварительным данным, составил 3,78 млн т, в том числе 2,9 млн т пшеницы. Снижение экспорта к концу сезона — традиционное явление, которое усиливается прогнозами рекордных урожаев зерна, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут ранее говорил «Интерфаксу», что необходимости в квотировании экспорта нет. «Эта мера никак не увязывается с прогнозом производства зерна в этом году, а он весьма оптимистичен. Так что риск давления запасов на рынок довольно существенный», — считает он. Кроме того, он обращает внимание, что сейчас трудно сказать, какие объемы зерна могут уйти через ЕАЭС, в том числе в виде реэкспорта. С 12 апреля до конца сезона, согласно решению Евразийской экономической комиссии, будет действовать запрет на вывоз за пределы ЕАЭС некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия. В частности, под временные ограничения попали подсолнечник, соя, крупы и рожь, однако пшеницы, кукурузы и ячменя в списке нет.